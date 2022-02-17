ДТП з Трухіним: українці вважають Зеленського відповідальним
За результатами опитування 58% українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за дії "слуг народу", зокрема за Олександра Трухіна, причетного до скоєння ДТП.
Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 5-13 лютого 2022 року
Дослівно: "58% респондентів вважають, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за такі і подібні дії народних депутатів від партії "Слуга народу" (не вважають так – 37%)".
Деталі: Крім того, 52% серед усіх респондентів вважають, що у зв’язку із справою Трухіна керівник ДБР Олексій Сухачов має піти у відставку (не вважають так – 21%).
Про справу Трухіна знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що вони добре поінформовані.
64% респондентів вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно.
Респонденти, які вважають розслідування в основному необ’єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний Трухін (33,5%) та керівництво партії "Слуга народу" (32%).
Дещо менше респондентів говорили про Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%).
Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів – 9%.
Опитування провів КМІС 5-13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Патрульний Сергій Петрик про поліцію зсередини, можливості Монастирського і сумку Трухіна
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень від ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Голова партії Олена Шуляк заявила 9 лютого, що сподівається на "совість" Трухіна і що він складе мандат за власним бажанням.
- В Національному антикорупційному бюро вже провели перші слідчі дії стосовно можливої пропозиції хабаря Трухіним патрульному поліцейському, який прибув першим на місце події.