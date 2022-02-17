ДТП з Трухіним: українці вважають Зеленського відповідальним

За результатами опитування 58% українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за дії "слуг народу", зокрема за Олександра Трухіна, причетного до скоєння ДТП.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 5-13 лютого 2022 року

Дослівно: "58% респондентів вважають, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за такі і подібні дії народних депутатів від партії "Слуга народу" (не вважають так – 37%)".

Деталі: Крім того, 52% серед усіх респондентів вважають, що у зв’язку із справою Трухіна керівник ДБР Олексій Сухачов має піти у відставку (не вважають так – 21%).

Про справу Трухіна знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що вони добре поінформовані.

64% респондентів вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно.

Респонденти, які вважають розслідування в основному необ’єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний Трухін (33,5%) та керівництво партії "Слуга народу" (32%).

Дещо менше респондентів говорили про Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%).

Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів – 9%.

Опитування провів КМІС 5-13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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