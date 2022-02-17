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ДТП с Трухиным: украинцы считают Зеленского ответственным

Алена МазуренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 11:05
ДТП с Трухиным: украинцы считают Зеленского ответственным
Владимир Зеленский, ФОТО: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

По результатам опроса 58% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за действия "слуг народа", в частности, за Александра Трухина, причастного к совершению ДТП.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 5-13 февраля 2022 года

Дословно: "58% респондентов считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за подобные действия народных депутатов от партии "Слуга народа" (не считают так – 37%)".

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Детали: Кроме того, 52% всех респондентов считают, что в связи с делом Трухина руководитель ДБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку (не считают так – 21%).

О деле Трухина знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что они хорошо осведомлены.

 

64% респондентов считают, что расследование велось в основном необъективно.

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Респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми Трухин связан (33,5%) и руководство партии "Слуга народа" (32%).

Несколько меньше респондентов говорили о Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ДБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов – 9%.

Опрос провел КМИС 5-13 февраля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 2004 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей , близких к 5%.

Знать больше"Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

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Предыстория: 

  • 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Глава партии Елена Шуляк заявила 9 февраля, что надеется на "совесть" Трухина и что он составит мандат по собственному желанию.
  • В Национальном антикоррупционном бюро уже провели первые следственные действия относительно возможного предложения взятки Трухиным патрульному полицейскому, который прибыл первым на место происшествия.

Темы: ДТПТрухинопросЗеленский
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