ДТП с Трухиным: украинцы считают Зеленского ответственным

По результатам опроса 58% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за действия "слуг народа", в частности, за Александра Трухина, причастного к совершению ДТП.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 5-13 февраля 2022 года

Дословно: "58% респондентов считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за подобные действия народных депутатов от партии "Слуга народа" (не считают так – 37%)".

Реклама:

Детали: Кроме того, 52% всех респондентов считают, что в связи с делом Трухина руководитель ДБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку (не считают так – 21%).

О деле Трухина знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что они хорошо осведомлены.

64% респондентов считают, что расследование велось в основном необъективно.

ВИДЕО ДНЯ

Респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми Трухин связан (33,5%) и руководство партии "Слуга народа" (32%).

Несколько меньше респондентов говорили о Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ДБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов – 9%.

Опрос провел КМИС 5-13 февраля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 2004 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей , близких к 5%.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри, возможностях Монастырского и сумке Трухина

Предыстория: