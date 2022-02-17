Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП с Трухиным: украинцы считают Зеленского ответственным

Мазуренко Алена Четверг, 17 февраля 2022, 12:05
Владимир Зеленский, ФОТО: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

По результатам опроса 58% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за действия "слуг народа", в частности, за Александра Трухина, причастного к совершению ДТП.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 5-13 февраля 2022 года

Дословно: "58% респондентов считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за подобные действия народных депутатов от партии "Слуга народа" (не считают так – 37%)".

Детали: Кроме того, 52% всех респондентов считают, что в связи с делом Трухина руководитель ДБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку (не считают так – 21%).

О деле Трухина знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что они хорошо осведомлены.

 

64% респондентов считают, что расследование велось в основном необъективно.

Респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми Трухин связан (33,5%) и руководство партии "Слуга народа" (32%).

Несколько меньше респондентов говорили о Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ДБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов – 9%.

Опрос провел КМИС 5-13 февраля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 2004 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей , близких к 5%.

Знать больше"Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри, возможностях Монастырского и сумке Трухина

Предыстория: 

  • 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Глава партии Елена Шуляк заявила 9 февраля, что надеется на "совесть" Трухина и что он составит мандат по собственному желанию.
  • В Национальном антикоррупционном бюро уже провели первые следственные действия относительно возможного предложения взятки Трухиным патрульному полицейскому, который прибыл первым на место происшествия.

Темы: ДТПТрухинопросЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
ДТП
Ярославский заявляет, что в деле о смертельном ДТП подтасовывают факты
ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего "нашлись" после огласки в СМИ
Трухин не собирается сдавать мандат
Последние новости
09:39
Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании "Л/ДНР"
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
Все новости...