Новини 21 лютого: Росія і визнання ОРДЛО, фейки РФ про український наступ

Радбез РФ висловився за визнання ОРДЛО, Путін обіцяє рішення сьогодні; роспропаганда вже заявила про перехід кордону РФ "українськими диверсантами" — актуальні новини 21 лютого.

Про визнання Росією ОРДЛО

Ватажки ОРДО Денис Пушилін і ОРЛО Леонід Пасічник синхронно звернулися до Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "республік". Слід зауважити, що промови обох маріонеток Кремля співпадають майже слово в слово.

Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого. Голова МЗС Сергій Лавров у своєму виступі дійшов до слів "геноцид", "атака на слов’ян".

Також міністр внутрішніх справ Росії закликав Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані зараз території сходу України.

Про фейки російської пропаганди

Російська пропаганда через підконтрольні медіа поширює нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".

Кулеба спростовує дезінформацію, яку поширює Росія, та вимагає від РФ "негайно зупинити фабрику фейків".

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