Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новости 21 февраля: Россия и признание ОРДЛО, фейки РФ об украинском наступлении

"Украинская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 20:00
Новости 21 февраля: Россия и признание ОРДЛО, фейки РФ об украинском наступлении
РОССИЙСКИЕ УЧЕНИЯ С РСЗО, ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Совбез РФ высказался за признание ОРДЛО, Путин обещает решение сегодня; роспропаганда уже заявила о переходе границы РФ "украинскими диверсантами" - актуальные новости 21 февраля.

О признании Россией ОРДЛО

Главари ОРДО Денис Пушилин и ОРЛО Леонид Пасечник синхронно обратились к Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "республик". Следует заметить, что речи обеих муртадов Кремля совпадают почти слово в слово.

Реклама:

Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля. Глава МИД Сергей Лавров в своем выступлении дошел до слов "геноцид", "атака на славян".

Министр внутренних дел России призвал Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.

О фейках российской пропаганды

ВИДЕО ДНЯ

Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, будто бы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа каких-то "украинских диверсантов".

Кулеба опровергает дезинформацию, распространяемую Россией, и требует от РФ "немедленно остановить фабрику фейков".

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

Про другие важные новости

Совет ЕС окончательно согласовал выделение новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

150 тысяч российского войска на границах Украины недостаточно для успешного полномасштабного вторжения, равно как и захвата Киева.

Украина считает, что в переговорах о российском кризисе должны участвовать постоянные члены Совбеза ООН, а также Германия и Турция – об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Во вторник 22 февраля на веб-ресурсы в зоне .ua могут производиться кибератаки, предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Перед посольством Российской Федерации в Киеве установили 11 сломанных дверей – как символ 11 сломанных жизней гражданских журналистов, крымских татар.

За сутки 20 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случаев COVID-19 и 127 летальных исходов, госпитализировали 1 886 человек, выздоровели 13 904 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 17172 человека.

Темы: РосcиявойнаОРДЛОПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: