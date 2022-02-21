Новости 21 февраля: Россия и признание ОРДЛО, фейки РФ об украинском наступлении

Совбез РФ высказался за признание ОРДЛО, Путин обещает решение сегодня; роспропаганда уже заявила о переходе границы РФ "украинскими диверсантами" - актуальные новости 21 февраля.

О признании Россией ОРДЛО

Главари ОРДО Денис Пушилин и ОРЛО Леонид Пасечник синхронно обратились к Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "республик". Следует заметить, что речи обеих муртадов Кремля совпадают почти слово в слово.

Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля. Глава МИД Сергей Лавров в своем выступлении дошел до слов "геноцид", "атака на славян".

Министр внутренних дел России призвал Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.

О фейках российской пропаганды

Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, будто бы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа каких-то "украинских диверсантов".

Кулеба опровергает дезинформацию, распространяемую Россией, и требует от РФ "немедленно остановить фабрику фейков".

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