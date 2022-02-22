Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Путін підписав укази про визнання ОРДЛО; Байден запровадив санкції – актуальні новини 21 лютого.

Про Путіна

Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", і попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими "республіками".

Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".

Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Якщо Росія ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР", то зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз немає жодних причин для хаотичних дій.

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Про США

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

Ці санкції не є частиною пакету економічних заходів, які США запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення в Україну.

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