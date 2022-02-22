Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Путин подписал указы о признании ОРДЛО; Байден ввел санкции – актуальные новости 21 февраля.

О Путине

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими "республиками".

Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении больших эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Если Россия ратифицирует так называемый "договор о дружбе" между ЛНР и ДНР, то сможет строить свои военные базы в ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий.

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О США

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО.

Эти санкции не являются частью пакета экономических мер, которые США запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения в Украину.

О других важных новостях

Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше.

21 февраля оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: двое украинских воинов погибли, 12 – ранены и находятся в больницах, еще 6 получили боевые травмы.

США сообщили ООН, что владеют достоверной информацией о составлении Москвой списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации.

Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, будто бы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа каких-то "украинских диверсантов".

Совет ЕС окончательно согласовал выделение новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

150 тысяч российского войска на границах Украины недостаточно для успешного полномасштабного вторжения, равно как и захвата Киева.

22 февраля на веб-ресурсы в зоне .ua могут производиться кибератаки, предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.