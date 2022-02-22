Ситуацію можна заладнати, якщо Україна відмовиться від Криму й вступу до НАТО – Путін

Російський президент Володимир Путін каже, що Україна повинна відмовитися від перспективи членства в НАТО та визнати анексію Крима Росією для відновлення дипломатичних відносин.

Джерело: Путін на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістки про передумови відновлення дипломатичних відносин між Україною та Росією

Пряма мова Путіна: "По-перше, що необхідно зробити – визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі й Криму. Чим це волевиявлення гірше від того, що сталося в Косово?

Там рішення ухвалили в парламенті, а тут – на всенародному референдумі. Хочу ще раз підкреслити: ніхто під дулом автомата чи під багнетами не міг людей зігнати на виборчі дільниці. Вони прийшли доброхіть. І ухвалили своє рішення воз’єднатися з Росією.

По-друге – це… Ми категорично виступаємо проти прийняття України в НАТО, тому що це створює для нас загрозу. І з огляду на це, ми ґрунтуємось на тому, що багато раз обговорювали, в тому числі в західних столицях – найкращим рішенням цього питання було б – щоби наші західні колеги не зганьбилися – щоби сьогоднішня київська влада власноруч відмовилася від (перспективи – ред.) вступу до НАТО. По суті, реалізували би ідею нейтралітету.

По-третє, – але воно вже не актуальне – треба вирішити проблему Донбаса шляхом мирних перемовин і реалізації Мінських угод".

Деталі: Журналістка запитала, що повинні зробити лідери Росії та України, щоби нормалізувати відносини та знайти компроміс. Путін почав перелічувати свої вимоги до Києва, які влада України буцімто повинна виконати перед тим, як планувати налагодження відносин із Росією.

За його словами, російські посадовці та дипломати озвучували ці вимоги на перемовинах із США, лідерами ЄС та країн-членів НАТО.

Крім того, Путін заявив, що головним пунктом його вимог є "демілітаризація" України. Він додав, що західні партнери, зокрема країни-члени НАТО повинні припинити поставки сучасного озброєння до України та позбавити її вже наданої збройної допомоги.

На його думку, всі перші три пункти вимог може анулювати нова українська влада, якщо матиме доступ до сучасної західної зброї. Путін заявив, що так вчинив чинний президент України Володимир Зеленський, який нібито, отримавши владу, відмовився виконувати пункти Мінських угод та почав переслідувати свого попередника – Петра Порошенка за буцімто підписання Мінських угод.

Путін завершив свою довгу відповідь з переліком вимог занепокоєнням, що, мовляв, чинне українське керівництво може теоретично підписати якісь угоди, котрі виконали би вимоги Кремля, однак згодом їхні наступники скасували би всі угоди. Натомість, за словами Путіна, "Зеленський утече кудись до Вашингтона, Парижа чи Берліна".

Нагадаємо: У березні 2014 року Росія скерувала свої кадрові війська на територію Автономної Республіки Крим без розпізнавальних знаків. Ці підрозділи "зелених чоловічків" контролювали безпекову ситуацію на півострові, оточивши військові частини з українським військом. Невдовзі 16 березня російська окупаційна адміністрація організувала так званий "референдум" про "воз'єднання Криму з Росією", сфальшувавши відсоток явки виборців та кількість голосів.

Цей т. зв. "референдум" провели з грубим порушенням міжнародних стандартів демократичного волевиявлення громадян та всупереч українській Конституції, адже стаття 73 передбачає, що зміна території України вирішується виключно на всеукраїнському референдумі. Ні Організація Об'єднаних Націй, ні більшість країн світу, ні Україна не визнала результатів цього "референдуму" в Криму та, відповідно, не визнали російську анексію частини території України.

Росія продовжує наполягати, що мешканці Криму реалізували демократичне "право на самовираження" та вважає окупований Крим частиною своєї території.

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