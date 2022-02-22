Ситуацию можно поправить, если Украина откажется от Крыма и вступления в НАТО – Путин

Российский президент Владимир Путин говорит, что Украина должна отказаться от перспективы членства в НАТО и признать аннексию Крыма Россией для возобновления дипломатических отношений.

Источник: Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о предпосылках восстановления дипломатических отношений между Украиной и Россией

Прямая речь Путина: "Во-первых, что необходимо сделать – признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и Крыму. Чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово?

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Там решение было принято в парламенте, а здесь – на всенародном референдуме. Хочу еще раз подчеркнуть: никто под дулом автомата или под штыками не мог людей согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно. И приняли свое решение воссоединиться с Россией.

Во-вторых, это… Мы категорически выступаем против принятия Украины в НАТО, потому что это создает для нас угрозу. И учитывая это, мы основываемся на том, что много раз обсуждали, в том числе в западных столицах – лучшим решением этого вопроса было бы – чтобы наши западные коллеги, что называется, не теряли лица – если бы сегодняшние киевские власти самостоятельно отказались от (перспективы – ред.) вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета.

В-третьих, – но оно уже не актуально – нужно решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений".

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Детали: Журналистка спросила, что должны сделать лидеры России и Украины, чтобы нормализовать отношения между странами и найти компромисс. Путин начал перечислять свои требования к Киеву, которые власти Украины должны выполнить перед тем, как планировать налаживание отношений с Россией.

По его словам, российские чиновники и дипломаты озвучивали эти требования на переговорах с США, лидерами ЕС и странами-членами НАТО.

Кроме того, Путин заявил, что главным пунктом его требований является "демилитаризация" Украины. Он добавил, что западные партнеры, в частности, страны-члены НАТО должны прекратить поставки современного вооружения в Украину и лишить ее уже оказанной вооруженной помощи.

По его мнению, все первые три пункта требований могут аннулировать новые украинские власти, если будут иметь доступ к современному западному оружию. Путин заявил, что так поступил действующий президент Украины Владимир Зеленский, который якобы, получив власть, отказался выполнять пункты Минских соглашений и начал преследовать своего предшественника Петра Порошенко за подписание Минских соглашений.

Путин завершил свой долгий ответ с перечнем требований беспокойства, что, мол, действующее украинское руководство может теоретически подписать какие-либо соглашения, которые выполнили бы требования Кремля, однако впоследствии их преемники отменили бы все соглашения. В то же время, по словам Путина, в таком случае "Зеленский убежит куда-нибудь в Вашингтон, Париж или Берлин".

Напомним: В феврале-марте 2014 года Россия направила свои кадровые войска на территорию Автономной Республики Крым без опознавательных знаков. Эти подразделения так называемых "зелёных человечков" контролировали фактически ситуацию на полуострове, окружив воинские части с украинской армией. Вскоре 16 марта российская оккупационная администрация организовала так называемый "референдум" о "воссоединении Крыма с Россией", сфальсифицировав процент явки избирателей и количество голосов.

Этот т.н. "референдум" провели с грубым нарушением международных стандартов демократического волеизъявления граждан и вопреки Конституции Украины, ведь статья 73 предусматривает, что изменение территории Украины решается исключительно на всеукраинском референдуме. Ни Организация Объединенных Наций, ни большинство стран мира, ни Украина не признали результаты этого "референдума" в Крыму и, соответственно, не признали российскую аннексию части территории Украины.

Россия продолжает настаивать, что жители Крыма реализовали демократическое "право на самовыражение" и считает оккупированный Крым частью своей территории.

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