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Ватажки ОРДЛО попросили Путіна допомогти боротися з Києвом

Денис КарловськийСереда, 23 лютого 2022, 23:00
Російські бойовики так званого "ДНР" поблизу Світлодарська в 2015 році. Фото: Getty images

Ватажки проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" синхронно звернулися до російського президента з офіційним проханням допомогти у збройній протидії українському війську. 

Джерело: російські видання "РИА Новости" із заявою речника Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Голови двух "республік" з огляду на поточне становище (...) на підставі договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між РФ і республіками просять президента Росії надати допомогу у відсічі агресії Збройних Сил України".

Деталі: Пєсков процитував коротко зміст офіційних звернень ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна і "ЛНР" Леоніда Пасічника. 

У своїх проханнях лідери російських бойовиків повторюють безпідставні твердження про буцімто напад Києва на прифронтові населені пункти на Донеччині та Луганщині. Нібито через обстріли з боку України "мирному населенню Донбаса", мовляв, доводиться втікати до Росії.

Офіційні листи ватажків так званих
Офіційні листи ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" на адресу Путіна
Фото: пресслужба Кремля

Передісторія:

  • Американські журналісти заявили, що буцімто влада США надіслала термінове попередження Києву про те, що російське вторгнення почнеться в найближчі 48 годин. Серед імовірних сценаріїв згадували кібератаки та наступ російських військових уночі з території Білорусі та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 23 лютого українські урядові вебсайти, зокрема Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ зазнали кібератаки.
  • За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, російська окупаційна адміністрація евакуювала працівників нічної зміни з хімічного заводу в Армянську, розташованого поблизу адмінмежі між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Це може бути підготовкою до спроби збройної провокації проти України вночі.
  • У ніч проти 23 лютого проросійські формування в зоні проведення операції Об’єднаних сил здійснили майже 100 обстрілів з артилерії. Через обстріли російських бойовиків у денний час 23 лютого в зоні ООС загинув український боєць.
  • За даними українських військових експертів Центру оборонних стратегій, подальше розгортання військової агресії Росії очікують на території Донецької та Луганської областей, у напрямку до міст, які контролює український уряд. Водночас самі ватажки незаконних збройних формувань на Донеччині кажуть, що не готові до наступу в бік територій, контрольованих українським урядом.
  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.

Теми: ДНРЛНРвійнаПутін
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