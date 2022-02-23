Ватажки ОРДЛО попросили Путіна допомогти боротися з Києвом

Російські бойовики так званого "ДНР" поблизу Світлодарська в 2015 році. Фото: Getty images

Ватажки проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" синхронно звернулися до російського президента з офіційним проханням допомогти у збройній протидії українському війську.

Джерело: російські видання "РИА Новости" із заявою речника Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Голови двух "республік" з огляду на поточне становище (...) на підставі договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між РФ і республіками просять президента Росії надати допомогу у відсічі агресії Збройних Сил України".

Деталі: Пєсков процитував коротко зміст офіційних звернень ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна і "ЛНР" Леоніда Пасічника.

У своїх проханнях лідери російських бойовиків повторюють безпідставні твердження про буцімто напад Києва на прифронтові населені пункти на Донеччині та Луганщині. Нібито через обстріли з боку України "мирному населенню Донбаса", мовляв, доводиться втікати до Росії.

Офіційні листи ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" на адресу Путіна Фото: пресслужба Кремля

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