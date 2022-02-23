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Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через заклик ОРДЛО до Путіна

Ольга Глущенко Середа, 23 лютого 2022, 23:25
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через заклик ОРДЛО до Путіна
Засідання Радбезу ООН 17 лютого 2022 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Через звернення проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати військову допомогу Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Джерело: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації".

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Що передувало: Ватажки проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" синхронно звернулися до російського президента з офіційним проханням допомогти у збройній протидії українському війську. 

Передісторія:

  • Американські журналісти заявили, що буцімто влада США надіслала термінове попередження Києву про те, що російське вторгнення почнеться в найближчі 48 годин. Серед імовірних сценаріїв згадували кібератаки та наступ російських військових уночі з території Білорусі та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 23 лютого українські урядові вебсайти, зокрема Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ зазнали кібератаки.
  • За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, російська окупаційна адміністрація евакуювала працівників нічної зміни з хімічного заводу в Армянську, розташованого поблизу адмінмежі між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Це може бути підготовкою до спроби збройної провокації проти України вночі.
  • У ніч проти 23 лютого проросійські формування в зоні проведення операції Об’єднаних сил здійснили майже 100 обстрілів з артилерії. Через обстріли російських бойовиків у денний час 23 лютого в зоні ООС загинув український боєць.
  • За даними українських військових експертів Центру оборонних стратегій, подальше розгортання військової агресії Росії очікують на території Донецької та Луганської областей, у напрямку до міст, які контролює український уряд. Водночас самі ватажки незаконних збройних формувань на Донеччині кажуть, що не готові до наступу в бік територій, контрольованих українським урядом.
  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.

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Теми: Кулеба ДмитроООН
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