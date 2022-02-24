Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через заклик ОРДЛО до Путіна

Засідання Радбезу ООН 17 лютого 2022 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Через звернення проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати військову допомогу Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Джерело: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації".

Що передувало: Ватажки проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" синхронно звернулися до російського президента з офіційним проханням допомогти у збройній протидії українському війську.

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