Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через заклик ОРДЛО до Путіна

Засідання Радбезу ООН 17 лютого 2022 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Через звернення проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати військову допомогу Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Джерело: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації".

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Що передувало: Ватажки проросійських незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" синхронно звернулися до російського президента з офіційним проханням допомогти у збройній протидії українському війську.

Передісторія:

Американські журналісти заявили, що буцімто влада США надіслала термінове попередження Києву про те, що російське вторгнення почнеться в найближчі 48 годин. Серед імовірних сценаріїв згадували кібератаки та наступ російських військових уночі з території Білорусі та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 23 лютого українські урядові вебсайти, зокрема Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ зазнали кібератаки.

За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, російська окупаційна адміністрація евакуювала працівників нічної зміни з хімічного заводу в Армянську, розташованого поблизу адмінмежі між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Це може бути підготовкою до спроби збройної провокації проти України вночі.

У ніч проти 23 лютого проросійські формування в зоні проведення операції Об’єднаних сил здійснили майже 100 обстрілів з артилерії. Через обстріли російських бойовиків у денний час 23 лютого в зоні ООС загинув український боєць.

За даними українських військових експертів Центру оборонних стратегій, подальше розгортання військової агресії Росії очікують на території Донецької та Луганської областей, у напрямку до міст, які контролює український уряд. Водночас самі ватажки незаконних збройних формувань на Донеччині кажуть, що не готові до наступу в бік територій, контрольованих українським урядом.

Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.