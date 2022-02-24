Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-зи призыва ОРДЛО к Путину

Заседание Совбеза ООН 17 февраля 2022 года в Нью-Йорке. Фото: getty images

Из-за обращения пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Источник: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности".

Что предшествовало: Главари пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" синхронно обратились к российскому президенту с официальной просьбой помочь в вооруженной борьбе с украинской армией.

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