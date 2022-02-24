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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-зи призыва ОРДЛО к Путину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 00:25
Заседание Совбеза ООН 17 февраля 2022 года в Нью-Йорке. Фото: getty images

Из-за обращения пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Источник: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности".

Что предшествовало: Главари пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" синхронно обратились к российскому президенту с официальной просьбой помочь в вооруженной борьбе с украинской армией.

Предыстория:

  • Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
  • По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, российская оккупационная администрация эвакуировала работников ночной смены с химического завода в Армянске, расположенного вблизи админграницы между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Это может быть подготовкой к попытке вооруженной провокации против Украины ночью.
  • В ночь на 23 февраля пророссийские формирования в зоне проведения операции Объединенных сил совершили почти 100 обстрелов из артиллерии. Из-за обстрелов российских боевиков в дневное время 23 февраля в зоне ООС погиб украинский боец.
  • По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.
  • Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести росийские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.

Темы: Кулеба ДмитрийООН
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