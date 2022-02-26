Головні новини п’ятниці та ночі: заяви Кремля про Зеленського, бої за Київ
У Кремлі заявили, що визнають Зеленського президентом України; ЗСУ ведуть бої за Київ з російськими загарбниками – актуальні новини 25 лютого і ночі.
Про заяви Кремля
У Кремлі підтвердили, що вважають Володимира Зеленського президентом України.
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською, повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Про бої за Київ
До Києва зайшла українська військова техніка для оборони міста.
Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, ворог хоче знищити столицю.
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У центральній частині Києва чути постійні перестрілки, йдуть вуличні бої.
Про інші важливі новини
Голова КНР Сі Цзіньпін та президент країни-агресора Володимир Путін у п'ятницю, 25 лютого, провели телефонну розмову, темою якої стала Україна.
Російські військові захопили два авто ЗСУ і помчали у центр Києва, за ними прослідувала колона російських вантажівок, які згодом знешкодили.
На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із ворожим десантом.
Уряд Сполучених Штатів готовий евакуювати з Києва Володимира Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.
Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.
Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.