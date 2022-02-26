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Головні новини п’ятниці та ночі: заяви Кремля про Зеленського, бої за Київ

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 08:05
Київ, фото: Getty Images

У Кремлі заявили, що визнають Зеленського президентом України; ЗСУ ведуть бої за Київ з російськими загарбниками – актуальні новини 25 лютого і ночі.

Про заяви Кремля

У Кремлі підтвердили, що вважають Володимира Зеленського президентом України.

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською, повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Про бої за Київ

До Києва зайшла українська військова техніка для оборони міста.

Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, ворог хоче знищити столицю.

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У центральній частині Києва чути постійні перестрілки, йдуть вуличні бої.

Про інші важливі новини

Голова КНР Сі Цзіньпін та президент країни-агресора Володимир Путін у п'ятницю, 25 лютого, провели телефонну розмову, темою якої стала Україна.

Російські військові захопили два авто ЗСУ і помчали у центр Києва, за ними прослідувала колона російських вантажівок, які згодом знешкодили.

На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із ворожим десантом.

Уряд Сполучених Штатів готовий евакуювати з Києва Володимира Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.

Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

Теми: КиїввійнаЗеленськийПутін
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