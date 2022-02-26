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Главные новости пятницы и ночи: заявления Кремля о Зеленском, бои за Киев

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 08:05
Киев, фото: Getty Images

В Кремле заявили, что признают Зеленского президентом Украины; ВСУ ведут бои за Киев с российскими захватчиками – актуальные новости 25 февраля и ночи.

О заявлениях Кремля

В Кремле подтвердили, что считает Владимира Зеленского президентом Украины.

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

О боях за Киев

В Киев вошла украинская военная техника для обороны города.

Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, враг хочет уничтожить столицу.

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В центральной части Киева слышны постоянные перестрелки, идут уличные бои.

О других важных новостях

Глава КНР Си Цзиньпин и президент страны-агрессора Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провели телефонный разговор, темой которого стала Украина.

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и помчались в центр Киева, за ними проследовала колонна российских грузовиков, которые позже обезвредили.

В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Ил-76 с вражеским десантом.

Правительство Соединенных Штатов готово эвакуировать из Киева Владимира Зеленского при необходимости, но президент Украины отказался.

Противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.

После ожесточенных боев город Васильков в Киевской области остался под контролем Украины.

Темы: КиеввойнаЗеленскийПутин
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