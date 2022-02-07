Патрульний Петрик розповів деталі допиту щодо ДТП з Трухіним

Патрульний поліцейський Сергій Петрик сходив на допит до Держаного бюро розслідувань у справі щодо ДТП за участю народного депутата, екс-члена фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна.

Джерело: Петрик у коментарі журналістам після допиту 7 лютого

Пряма мова адвоката Петрика: "Якісь деталі ні я, ні Сергій Петрик повідомити не можемо, бо за це буде певна відповідальність. Але питання стосувалися виключно кримінального провадження і встановлення обставин справи. Це все, що ми можемо повідомити. На даний час нам не вручали ніяких (додаткових – ред.) повісток (про виклик на допити – ред.)"

Пряма мова поліцейського: "Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП – ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані – ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо".

Деталі: Він також додав, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментарі щодо ДТП з Трухіним "Українській правді".

Петрик запевняє, що тиску і погроз від керівництва через цю ситуацію немає. Мовляв, він працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації.

Трухін, за словами поліцейського, на нього теж не виходив.



Стан депутата в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер, або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо "людина після такого може бути в стані афекту".

Що було раніше: У рамках розслідування ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань викликло поліцейського, запис із натільної камери якого оприлюднила "Українська правда" у своєму розслідуванні, на допит 7 лютого.

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