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Патрульний Петрик розповів деталі допиту щодо ДТП з Трухіним

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:20
Патрульний Петрик розповів деталі допиту щодо ДТП з Трухіним
Сергій Петрик. Скриншот з відео УП

Патрульний поліцейський Сергій Петрик сходив на допит до Держаного бюро розслідувань у справі щодо ДТП за участю народного депутата, екс-члена фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна.

Джерело: Петрик у коментарі журналістам після допиту 7 лютого

Пряма мова адвоката Петрика: "Якісь деталі ні я, ні Сергій Петрик повідомити не можемо, бо за це буде певна відповідальність. Але питання стосувалися виключно кримінального провадження і встановлення обставин справи. Це все, що ми можемо повідомити. На даний час нам не вручали ніяких (додаткових – ред.) повісток (про виклик на допити – ред.)"

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Пряма мова поліцейського: "Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП – ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані – ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо".

Деталі: Він також додав, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментарі щодо ДТП з Трухіним "Українській правді".

Петрик запевняє, що тиску і погроз від керівництва через цю ситуацію немає. Мовляв, він працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації.

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Трухін, за словами поліцейського, на нього теж не виходив.

Стан депутата в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер, або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо "людина після такого може бути в стані афекту".

Що було раніше: У рамках розслідування ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань викликло поліцейського, запис із натільної камери якого оприлюднила "Українська правда" у своєму розслідуванні, на допит 7 лютого.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей. 
  • Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу", сам заявив, що готовий скласти мандат, якщо фракція вимагатиме.
  • 4 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з Олександром Трухіним і що наредп не звертався до нього після ДТП. В Офісі президента також запевнили, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із відео поліцейського.

Ірина Балачук, УП
Теми: ТрухінДТПДБРдопит
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