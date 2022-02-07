Назарбаєва позбавили влади в Казахстані: президент підписав закон

Назарбаєв у Пекіні в 2015 році. Фото: Getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, за яким експрезидента Нурсултана Назарбаєва позбавляють низки ключових повноважень і посад.

Джерело: сайт президента Казахстану "Акорда", медіа Zakon.kz

Деталі: Токаєв підписав конституційний закон "Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів Республіки Казахстан".

Відповідно до його положень, скасовується довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану.

Також закон скасовує норму, яка передбачала узгодження зміст законодавчих ініціатив з Назарбаваєвим.

Загалом, підписаний Токаєвим закон скасовує низку положень конституційних законів "Першого Президента РК – Елбаси", "Про Асамблею народу Казахстану" та "Про Раду безпеки РК".

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