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Назарбаєва позбавили влади в Казахстані: президент підписав закон

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:08
Назарбаєв у Пекіні в 2015 році. Фото: Getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, за яким експрезидента Нурсултана Назарбаєва позбавляють низки ключових повноважень і посад.

Джерело: сайт президента Казахстану "Акорда", медіа Zakon.kz

Деталі: Токаєв підписав конституційний закон "Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів Республіки Казахстан".

Відповідно до його положень, скасовується довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану.

Також закон скасовує норму, яка передбачала узгодження зміст законодавчих ініціатив з Назарбаваєвим.

Загалом, підписаний Токаєвим закон скасовує низку положень конституційних законів "Першого Президента РК – Елбаси", "Про Асамблею народу Казахстану" та "Про Раду безпеки РК".

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Передісторія: 

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану станом на 7 січня заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".
  • 19 січня Росія заявила про завершення виводу своїх "миротворчих" військ із країни, а Токаєв скасував надзвичайний стан у країні.

Українська правда
Теми: КазахстанмітингиНазарбаєв
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