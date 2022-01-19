Токаєв скасував надзвичайний стан у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не продовжуватиме режим надзвичайного стану запроваджений у столиці країни та ряді регіонів.
Джерело: КазТАГ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану
Пряма мова речника президента Казахстану Акорди Беріка Уалі: "З півночі 19 січня припиняється дія режиму НС у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях".
"Таким чином вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження.
Завдяки єдності та згуртованості народу, самовідданій роботі правоохоронних органів та армії на всій території Казахстану відновлено порядок і спокій. Нехай у нашій країні завжди панують мир та благополуччя!"
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану станом на 7 січня заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".
- Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів.
Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати
Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан