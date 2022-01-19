Токаєв скасував надзвичайний стан у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не продовжуватиме режим надзвичайного стану запроваджений у столиці країни та ряді регіонів.

Джерело: КазТАГ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану

Пряма мова речника президента Казахстану Акорди Беріка Уалі: "З півночі 19 січня припиняється дія режиму НС у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях".

Реклама:

"Таким чином вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження.

Завдяки єдності та згуртованості народу, самовідданій роботі правоохоронних органів та армії на всій території Казахстану відновлено порядок і спокій. Нехай у нашій країні завжди панують мир та благополуччя!"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном