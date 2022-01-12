Токаєв запевняє, що вже 13 січня путінські війська почнуть залишати Казахстан

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявляє, що у четвер 13 січня розпочнеться виведення з Казахстану так званого "миротворчого" контингенту, що складається переважно з російських військових.

Джерело: Токаєв на засіданні оперативного штабу у середу, чиї слова передає його прес-служба

Пряма мова: "Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку - УП)".

Деталі: Токаєв повідомив, що він мав переговори з керівниками держав-учасниць договору і він їм за все вдячний.

Пряма мова: "Перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль з огляду на стабілізацію ситуації в нашій країні. Безумовно, це мало велике психологічне значення для відбиття агресії терористів та бандитів. Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам – главам держав".

Що було раніше: Токаєв говорив, що процес виведення військ триватиме "трохи більше 10 днів".

За його словами, у Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ та 250 одиниць бойової техніки.

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