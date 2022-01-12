Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Токаєв запевняє, що вже 13 січня путінські війська почнуть залишати Казахстан

Середа, 12 січня 2022, 13:45
Касим-Жомарт Токаєв, фото AFP via Getty Images

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявляє, що у четвер 13 січня розпочнеться виведення з Казахстану так званого "миротворчого" контингенту, що складається переважно з російських військових.

Джерело: Токаєв на засіданні оперативного штабу у середу, чиї слова передає його прес-служба

Пряма мова: "Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку - УП)".

Деталі: Токаєв повідомив, що він мав переговори з керівниками держав-учасниць договору і він їм за все вдячний.

Пряма мова: "Перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль з огляду на стабілізацію ситуації в нашій країні. Безумовно, це мало велике психологічне значення для відбиття агресії терористів та бандитів. Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам – главам держав".

Що було раніше: Токаєв говорив, що процес виведення військ триватиме "трохи більше 10 днів".

За його словами, у Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ та 250 одиниць бойової техніки.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про тисячі затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: КазахстанРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПорошенко вилетів до України

фото, відеоПорошенко прибув в аеропорт Варшави сідати на літак

Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ

У Порошенка заявили про перешкоди і погрози його прихильникам, що їдуть до Києва

Радник Байдена: Якщо за кібератакою на Україну стоїть РФ, буде відповідь

У Путіна заявили, що не можуть більше терпіти "вторгнення" НАТО в Україну

Усі новини...
Казахстан
У США досі не впевнені, що армія РФ піде з Казахстану, попри "завершення місії" ОДКБ
В казахстанському Алмати за добу затримали 1700 учасників протестів
"Незалежність Казахстану написана на папері, причому туалетному". Протести очима трьох казахстанців
Останні новини
09:06
Французький необанк заходить в Україну
08:55
фотоПід аеропортом у Києві зібралися понад тисяча прихильників Порошенка
08:21
В Україні 5 тисяч випадків Covid за добу, найбільше на Львівщині 
08:00
фотоПорошенко вилетів до України
07:37
Погода: на українців чекають хуртовини і сильний вітер
06:26
фото, відеоПорошенко прибув в аеропорт Варшави сідати на літак
04:44
фотоДжокович у масці прилетів у Дубай, Australian Open почався без нього
03:59
Північна Корея знову випробовує ракети
02:48
Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ
01:12
Відео, фотоНа Полтавщині палає АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом
Усі новини...