Токаєв запевняє, що вже 13 січня путінські війська почнуть залишати Казахстан
Президент Касим-Жомарт Токаєв заявляє, що у четвер 13 січня розпочнеться виведення з Казахстану так званого "миротворчого" контингенту, що складається переважно з російських військових.
Джерело: Токаєв на засіданні оперативного штабу у середу, чиї слова передає його прес-служба
Пряма мова: "Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку - УП)".
Деталі: Токаєв повідомив, що він мав переговори з керівниками держав-учасниць договору і він їм за все вдячний.
Пряма мова: "Перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль з огляду на стабілізацію ситуації в нашій країні. Безумовно, це мало велике психологічне значення для відбиття агресії терористів та бандитів. Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам – главам держав".
Що було раніше: Токаєв говорив, що процес виведення військ триватиме "трохи більше 10 днів".
За його словами, у Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ та 250 одиниць бойової техніки.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- МВС Казахстану повідомляло про тисячі затриманих людей у результаті масових протестів.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту".
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