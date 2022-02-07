Лукашенко погрожує Україні зупинкою постачання енергоресурсів; НАТО створило "повітряний міст", щоб постачати зброю в Україну — актуальні новини 7 лютого.

Про заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Реклама:

"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - заявив Лукашенко.

Також Олександр Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".

Про НАТО та Україну

ВІДЕО ДНЯ

Країни НАТО встановили "повітряний міст" для передачі озброєння та боєприпасів в Україну, щоб у такий спосіб стримати можливе вторгнення військ РФ. Повідомляється, що США повідомила Конгрес про те, що планує передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17, які використала афганська армія.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Стримінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму "Носоріг" (Rhino) режисера Олега Сенцова — онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року.

У ДБР заявляють, що у справі про "ДТП Трухіна" на вивчених ними матеріалах з відеокамер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору, а не нардеп.

В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно якого понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки — зокрема йдеться про таксистів, репетиторів та малярів.

НАБУ і САП затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

Відтепер в Україні самоізоляцію при COVID-19 можна завершувати за 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного ПЛР-тесту. Основна умова припинення самоізоляції — відсутність симптомів.

За добу 6 лютого в Україні зафіксували 23 378 нові випадки COVID-19 і 115 летальних випадків, госпіталізували 2 699 людей, одужало 5 024 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 18 626 людей.