Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новини 7 лютого: заяви Лукашенка про Україну та РФ, НАТО та зброя для України

Понеділок, 7 лютого 2022, 20:00
Новини 7 лютого: заяви Лукашенка про Україну та РФ, НАТО та зброя для України
Лукашенко і Путін. Фото: ТАСС

Лукашенко погрожує Україні зупинкою постачання енергоресурсів; НАТО створило "повітряний міст", щоб постачати зброю в Україну — актуальні новини 7 лютого.

Про заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Реклама:

"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - заявив Лукашенко.

Також Олександр Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".

Про НАТО та Україну

ВІДЕО ДНЯ

Країни НАТО встановили "повітряний міст" для передачі озброєння та боєприпасів в Україну, щоб у такий спосіб стримати можливе вторгнення військ РФ. Повідомляється, що США повідомила Конгрес про те, що планує передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17, які використала афганська армія.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Стримінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму "Носоріг" (Rhino) режисера Олега Сенцова — онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року.

У ДБР заявляють, що у справі про "ДТП Трухіна" на вивчених ними матеріалах з відеокамер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору, а не нардеп.

В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно якого понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки — зокрема йдеться про таксистів, репетиторів та малярів.

НАБУ і САП затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

Відтепер в Україні самоізоляцію при COVID-19 можна завершувати за 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного ПЛР-тесту. Основна умова припинення самоізоляції — відсутність симптомів.

За добу 6 лютого в Україні зафіксували 23 378 нові випадки COVID-19 і 115 летальних випадків, госпіталізували 2 699 людей, одужало 5 024 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 18 626 людей.

Українська правда
Теми: НАТОзброяЛукашенкоСенцов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: