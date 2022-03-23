Депутатам "Єдиної Росії" заборонили залишати РФ без дозволу – росЗМІ
Середа, 23 березня 2022, 09:59
Депутатам Держдуми РФ від "Єдиної Росії" заборонили залишати Росію без дозволу керівника фракції Володимира Васильєва.
Джерело: російське незалежне видання "Холод" із посиланням на положення, підписане Васильєвим, яке опинилося у розпорядженні редакції
Деталі: Згідно з документом, якщо депутат захоче виїхати за кордон, він має подати заяву Васильєву, вказавши країну, мету та терміни виїзду.
Передісторія:
- Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.
- При цьому Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну, а також соцмережі Facebook, Twitter i YouTube на території Росії.
- 4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну, людей, які виходять на антивоєнні мітинги в Росії, відразу затримують.
- Влада різних країн світу ввела санкції проти Росії, десятки країн закрили своє небо для російських літаків.
- 3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ. У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.
- Також повідомлялося, що росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах.
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