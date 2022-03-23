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Депутатам "Єдиної Росії" заборонили залишати РФ без дозволу – росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 09:59
Фото mosbomzh.ru

Депутатам Держдуми РФ від "Єдиної Росії" заборонили залишати Росію без дозволу керівника фракції Володимира Васильєва.

Джерело: російське незалежне видання "Холод" із посиланням на положення, підписане Васильєвим, яке опинилося у розпорядженні редакції

Деталі: Згідно з документом, якщо депутат захоче виїхати за кордон, він має подати заяву Васильєву, вказавши країну, мету та терміни виїзду. 

 
Документ з сайту "Холод"

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Теми: РосіявійнаДерждума
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