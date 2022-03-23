Депутатам "Единой России" запретили покидать РФ без разрешения – росСМИ
Среда, 23 марта 2022, 09:59
Депутатам Госдумы РФ от "Единой России" запретили покидать Россию без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева.
Источник: российское независимое издание "Холод" со ссылкой на положение, подписанное Васильевым, которое оказалось в распоряжении редакции
Детали: Согласно документу, если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда.
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.
- При этом Роскомнадзор массово блокирует сайты, которые пишут о нападении России на Украину, а также соцсети Facebook, Twitter и YouTube на территории России.
- 4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Людей, которые выходят на антивоенные митинги, сразу задерживают.
- Власти разных стран мира ввели санкции против России, десятки стран закрыли свое небо для российских самолетов.
- 3 марта УП со ссылкой на данные украинской разведки сообщила, что большинство представителей российской элиты вывозят своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ. В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия к Владимиру Путину, поэтому они вывозят семьи и уточняют места, где можно спрятаться на случай ядерной войны.
- Также сообщалось, что россияне массово покидают свою страну на турецких чартерах.
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