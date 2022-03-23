Депутатам "Единой России" запретили покидать РФ без разрешения – росСМИ

Депутатам Госдумы РФ от "Единой России" запретили покидать Россию без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева.

Источник: российское независимое издание "Холод" со ссылкой на положение, подписанное Васильевым, которое оказалось в распоряжении редакции

Детали: Согласно документу, если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда.

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Документ из сайта "холод"

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