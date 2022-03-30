У Кремлі заявили, що Путіну доповіли про переговори у Стамбулі

Глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський доповів президентові Росії Володимиру Путіну про результати переговорів у Стамбулі.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости та RT, а також Медуза з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Мединський доповів Путіну про підсумки переговорів у Стамбулі з українською делегацією та в середу надасть додаткові роз'яснення ЗМІ".

Деталі: Коментуючи зустріч, що відбулася в Туреччині 29 березня, Пєсков сказав, що "переговори Росії та України відбулися, вони завершилися, нічого не скорочувалося, не урізалося".

За словами представника Кремля, "позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати та класти на папір те, що вона пропонує", а щодо решти, то нібито Росія "не може констатувати чогось дуже багатообіцяючого, якихось проривів".

Пєсков додав, що "попереду ще дуже і дуже тривала робота".

Він також відмовився коментувати те, що підписання договору про гарантії безпеки для України буде можливим лише після виведення всіх підрозділів Росії на позиції, де вони перебували станом на 23 лютого, зазначивши, що "переговори мають іти в тиші".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Переговори української та російської делегацій у Стамбулі тривали близько 3 годин.

Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Водночас пропонується зробити вільне приєднання до договору гарантій для інших країн, які матимуть таке бажання.

Також, за словами Арахамії, ці гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

Передісторія: