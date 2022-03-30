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В Кремле заявили, что Путину доложили о переговорах в Стамбуле

Ирина БалачукСреда, 30 марта 2022, 13:17
В Кремле заявили, что Путину доложили о переговорах в Стамбуле
Дмитрий Песков. Фото РБК

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о результатах переговоров в Стамбуле.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и RT, а также Медуза со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Стамбуле с украинской делегацией и в среду даст дополнительные разъяснения СМИ".

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Детали: Комментируя встречу, прошедшую в Турцию 29 марта, Песков сказал, что "переговоры России и Украины состоялись, они завершились, ничего не сокращалось, не урезалось".

По словам представителя Кремля, "позитивным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает", а в остальном якобы Россия "не может констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов".

Песков добавил, что "еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

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Он также отказался комментировать то, что подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех подразделений России на позиции, где они находились по состоянию на 23 февраля, отметив, что "переговоры должны идти в тишине".   

Что было раньше: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта длились около 3 часов. 

После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.

Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.

Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

Предыстория: 

  • 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции заявил, что стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.
  • Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.

Темы: переговорыУкраинаРосcиявойна
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