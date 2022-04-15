Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що українське громадянство нардепа від забороненої ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука не стане перешкодою для можливості його обміну на українських полонених.
Джерело: Венедіктова в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Якщо громадянин України надає згоду на такий обмін, то такий обмін абсолютно можливий".
Деталі: На питання, чи потрібно Медведчука спочатку засудити в Україні, а потім обмінювати, Венедіктова заявила: "Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки".
"Давайте подивимось, як воно буде рухатися. Чи захочуть росіяни собі Медведчука, чи захоче Медведчук на такий обмін. Теоретично ми думаємо, що захоче. А далі вже будемо дивитися технічну сторону цього процесу", - зазначила генпрокурор.
Водночас вона заявила, що Медведчуку після його втечі має бути змінено запобіжний захід на тримання під вартою.
"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то на сьогодні зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою", - сказала вона.
Венедіктова додала, що сам факт втечі Медведчука не вплине на важкість покарання за статтями, які щодо нього розслідуються, і "додатково кваліфікується лише для зміни запобіжного заходу".
Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
- 21 лютого 2022 року з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Медведчука. Він намагався покинути Україну. Подробиці втечі з-під арешту розповів особистий охоронець кума Путіна.
- Президент Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.
- Однак у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.