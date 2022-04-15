Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

Віктор Медведчук у день затримання, фото з Facebook Володимира Зеленського

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що українське громадянство нардепа від забороненої ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука не стане перешкодою для можливості його обміну на українських полонених.

Джерело: Венедіктова в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо громадянин України надає згоду на такий обмін, то такий обмін абсолютно можливий".

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Деталі: На питання, чи потрібно Медведчука спочатку засудити в Україні, а потім обмінювати, Венедіктова заявила: "Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки".

"Давайте подивимось, як воно буде рухатися. Чи захочуть росіяни собі Медведчука, чи захоче Медведчук на такий обмін. Теоретично ми думаємо, що захоче. А далі вже будемо дивитися технічну сторону цього процесу", - зазначила генпрокурор.

Водночас вона заявила, що Медведчуку після його втечі має бути змінено запобіжний захід на тримання під вартою.

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"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то на сьогодні зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою", - сказала вона.

Венедіктова додала, що сам факт втечі Медведчука не вплине на важкість покарання за статтями, які щодо нього розслідуються, і "додатково кваліфікується лише для зміни запобіжного заходу".

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