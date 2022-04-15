Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что украинское гражданство нардепа от запрещенной ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука не станет препятствием для возможности его обмена на украинских пленных.
Источник: Венедиктова в эфире телемарафона
Прямая речь: "Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен".
Детали: На вопрос, нужно ли Медведчука сначала осудить в Украине, а затем обменивать, Венедиктова заявила: "Здесь есть технические особенности. Я думаю, что как раз наоборот".
"Давайте посмотрим, как будет двигаться. Захотят ли россияне себе Медведчука и захочет ли Медведчук на такой обмен. Теоретически, мы думаем, что захочет. А дальше уже будем смотреть техническую сторону этого процесса", – отметила генпрокурор.
В то же время она заявила, что Медведчуку после его побега должна быть изменена мера пресечения на содержание под стражей.
"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - сказала она.
Венедиктова добавила, что сам факт побега Медведчука не повлияет на тяжесть наказания по расследуемым в отношении него статьям и "дополнительно квалифицируется только для изменения меры пресечения".
Предыстория:
- С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
- 21 февраля 2022 года из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Медведчука. Он пытался покинуть Украину. Подробности бегства из-под ареста рассказал охранник кума Путина.
- Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
- Однако в Кремле заявили, что Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.