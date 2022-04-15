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Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 19:55
Виктор Медведчук в день задержания, фото с Facebook Владимира Зеленского

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что украинское гражданство нардепа от запрещенной ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука не станет препятствием для возможности его обмена на украинских пленных.

Источник: Венедиктова в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен".

Детали: На вопрос, нужно ли Медведчука сначала осудить в Украине, а затем обменивать, Венедиктова заявила: "Здесь есть технические особенности. Я думаю, что как раз наоборот".

"Давайте посмотрим, как будет двигаться. Захотят ли россияне себе Медведчука и захочет ли Медведчук на такой обмен. Теоретически, мы думаем, что захочет. А дальше уже будем смотреть техническую сторону этого процесса", – отметила генпрокурор.

В то же время она заявила, что Медведчуку после его побега должна быть изменена мера пресечения на содержание под стражей.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - сказала она.

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Венедиктова добавила, что сам факт побега Медведчука не повлияет на тяжесть наказания по расследуемым в отношении него статьям и "дополнительно квалифицируется только для изменения меры пресечения".

Предыстория:

  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • 21 февраля 2022 года из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • 12 апреля стало известно о задержании в Украине Медведчука. Он пытался покинуть Украину. Подробности бегства из-под ареста рассказал охранник кума Путина. 
  • Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.
  • Однако в Кремле заявили, что Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.

Темы: МедведчукВенедиктова
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