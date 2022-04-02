Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді

Президент Володимир Зеленський не став відповідати на питання, чи це Україна атакувала за допомогою гелікоптерів нафтобазу у російському Бєлгороді, зазначивши, що не обговорює своїх наказів як головнокомандувача.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Fox News

Пряма мова Зеленського: "Я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача, як лідера цієї держави. Є речі, якими я ділюся лише з українськими військовими, коли ми спілкуємося".

Деталі: Зеленський наголосив, що Росія напала на Україну, наразі в Україні йде війна – і це зараз найбільша трагедія.



"І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна – чесно кажучи, говорити про це непрофесійно. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому що б не відбувалося в певній ситуації, мені важко коментувати", – підсумував Зеленський.

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