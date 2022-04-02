Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді

Президент Володимир Зеленський не став відповідати на питання, чи це Україна атакувала за допомогою гелікоптерів нафтобазу у російському Бєлгороді, зазначивши, що не обговорює своїх наказів як головнокомандувача.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Fox News

Пряма мова Зеленського: "Я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача, як лідера цієї держави. Є речі, якими я ділюся лише з українськими військовими, коли ми спілкуємося".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Росія напала на Україну, наразі в Україні йде війна – і це зараз найбільша трагедія.



"І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна – чесно кажучи, говорити про це непрофесійно. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому що б не відбувалося в певній ситуації, мені важко коментувати", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Міноборони Великої Британії припускає, що через вибух на нафтобазі російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.