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Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 08:16
Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський не став відповідати на питання, чи це Україна атакувала за допомогою гелікоптерів нафтобазу у російському Бєлгороді, зазначивши, що не обговорює своїх наказів як головнокомандувача.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Fox News

Пряма мова Зеленського: "Я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача, як лідера цієї держави. Є речі, якими я ділюся лише з українськими військовими, коли ми спілкуємося".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Росія напала на Україну, наразі в Україні йде війна – і це зараз найбільша трагедія.

"І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна – чесно кажучи, говорити про це непрофесійно. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому що б не відбувалося в певній ситуації, мені важко коментувати", – підсумував Зеленський.

Передісторія: 

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".
  • Міноборони Великої Британії припускає, що через вибух на нафтобазі російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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