Радник голови ОП: Медведчук – "заробітчанин", який розвів росіян на великі гроші

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія не зацікавлена в обміні Віктора Медведчука, бо кум Володимира Путіна підвів Кремль, ввівши в оману щодо великого відсотка проросійськи налаштованих людей серед українців.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю НВ

Деталі: За словами Подоляка, "Медведчук – це елемент війни, тобто людина, яка зокрема спровокувала агресію з боку Російської Федерації стосовно нашої країни".

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Радник голови ОП вважає, що після затримання Медведчук зрозумів, що "йому доведеться давати показання, що він робив з 2014 року в Україні; чому його діяльність привела до такого масштабного втручання Російської Федерації", – і тому запропонував обміняти себе на жителів та захисників Маріуполя.

За словами Подоляка, "це була єдина формула, за якою можна було віддати цього суб'єкта і забрати всіх наших людей із Маріуполя", але "реакція з російського боку була очікувана: вони ігнорують цього суб'єкта, який, як я розумію, розвів їх на великі гроші і при цьому постійно брехав".

Пряма мова: "Думаю, що Медведчук сьогодні дуже інтенсивно дає показання і ми все встановимо.Ми взагалі багато чого встановимо. Як Медведчук, – який був на дні, його ніхто не пам’ятав, – став із 2015 до 2018 року найпотужнішим медійним олігархом.

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Сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді, хто саме допоміг йому стати олігархом і медійним, і енергетичним в Україні. Без допомоги (і не тільки допомоги з російського боку) це неможливо.

Думаю, що сьогодні свої показання він дає дуже і дуже інтенсивно, тому що хоче жити. Бо це дуже боягузлива людина, яка боїться всього. Тільки ж понти завжди у таких людей. Ось ми сьогодні бачимо людину, яка дуже і дуже хоче вижити, розуміючи, що він не потрібен ні Росії, ні, тим більше, Україні".

Деталі: На думку Подоляка, сам Медведчук не має великого впливу, а Росії він буде цікавим хіба що для зведення рахунків.

Пряма мова: "Не треба сприймати таких осіб як Медведчук, що вони на щось десь впливали, що він чийсь кум. Насправді він просто заробітчанин, який був в Україні на російських політичних грошах. Він щось собі брав, розповідав якісь казки про те, що він тут впливовий: дайте йому ще грошей і він узагалі тут переворот влаштує, парламент буде контролювати і таке інше. Але це все казки.

Медведчук нікому не потрібен був — ні тут, ні там. Так склалися обставини 2015−2018 років: за рахунок зв’язків в Україні він довів Росії, що тут може на щось впливати. Вони бачили, що у нього зростає і медійна, і політична, і бізнесова активність.

Як я розумію, росіяни сьогодні хочуть позбутися всіх цих "перспективних" суб'єктів, як Медведчук, які ввели їх у дуже і дуже велику оману. Росія, використовуючи Медведчука, думала, що в Україні 80% проросійськи налаштованих людей. Це ж Медведчук їм розповідав, правильно?

Ще є такі суб'єкти як (Євгеній) Мураєв – таке ж, але ще більш агресивне, балакуче. Воно ж теж бігало до Москви і щось там казало, що вони тут 80% мають проросійського контролю.

Хочу, щоби ми зрозуміли: це дуже маленькі люди і росіянам вони не потрібні. Може потрібні для того, щоби звести з ними якісь рахунки. Виставити рахунок Медведчуку і сказати: "Друже, ми тобі стільки грошей залили, а де ці гроші? Поверни".

Цьому передувало:

18 квітня СБУ поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там".

У Кремлі бачили звернення Віктора Медведчука, але жодної реакції поки не було.

Передісторія: