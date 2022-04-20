Советник главы ОП: Медведчук развел россиян на большие деньги

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия не заинтересована в обмене Виктора Медведчука, потому что кум Владимира Путина подвел Кремль, введя в заблуждение по поводу большого процента пророссийски настроенных людей среди украинцев.

Источник: Михаил Подоляк в интервью НВ

Детали: По словам Подоляка, "Медведчук – это элемент войны, то есть человек, который в частности спровоцировал агрессию со стороны Российской Федерации по отношению к нашей стране".

Советник главы ОП считает, что после задержания Медведчук понял, что "ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине; почему его деятельность привела к такому масштабному вмешательству Российской Федерации", – и предложил обменять себя на жителей и защитников Мариуполя.

По словам Подоляка, "это была единственная формула, по которой можно было отдать этого субъекта и забрать всех наших людей из Мариуполя", но "реакция с российской стороны была ожидаема: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно врал".

Прямая речь: "Думаю, что Медведчук сегодня очень интенсивно дает показания и мы все установим. Мы вообще многое установим. Как Медведчук, – который был на дне, его никто не помнил, – стал с 2015 по 2018 годы самым мощным медийным олигархом.

Надеюсь, что мы сможем получить ответы, кто помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только помощи с российской стороны) это невозможно.

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Думаю, что сегодня свои показания он дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить. Потому что это очень трусливый человек, который боится всего. Только понты всегда у таких людей. Вот мы сегодня видим человека, который очень и очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине".

Детали: По мнению Подоляка, сам Медведчук не имеет большого влияния, и России он будет интересен разве что для сведения счетов.

Прямая речь: "Не надо воспринимать таких лиц как Медведчук, что они на что-то влияли, что он чей-то кум. На самом деле он просто "заробитчанин", который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то брал, рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятелен: дайте ему еще денег и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки.

Медведчук никому не нужен был – ни здесь, ни там. Так сложились обстоятельства 2015-2018 годов: за счет связей в Украине он доказал России, что здесь может на что-то влиять. Они видели, что у него растет и медийная, и политическая, и деловая активность.

Как я понимаю, россияне сегодня хотят избавиться от всех этих "перспективных" субъектов, как Медведчук, которые ввели их в очень и очень большое заблуждение. Россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей. Это Медведчук им рассказывал, правильно?

Еще есть такие субъекты как (Евгений) Мураев – такое же, но еще более агрессивное, болтливое. Оно ведь тоже бегало в Москву и что-то там говорило, что они здесь 80% имеют пророссийского контроля.

Хочу, чтобы мы поняли: это очень маленькие люди, и россиянам они не нужны. Может, нужны для того, чтобы свести с ними какие-то счеты. Выставить счет Медведчуку и сказать: "Друг, мы тебе столько денег залили, а где эти деньги? Верни".

Этому предшествовало:

18 апреля СБУ распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там".

В Кремле видели обращение Виктора Медведчука, но никакой реакции пока не последовало.

Предыстория: