Американські ЗМІ оприлюднили нове відео з Бучі, яке доводить звірства окупантів

Американський телеканал CNN оприлюднив нове відео, зняте з дрона над Бучею, де російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців міст.

Джерело: CNN з посиланням на відео

Деталі: Американські журналісти здобули відео, яке зняв дрон над Бучею впродовж 12 і 13 березня. Співробітники телеканалу перевірили і підтвердили, що зйомки цим дроном велися над Бучею в ці дні.

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На ньому видно, як просто неба на вулицях лежать тіла людей в тому одязі, які подібні до трупів, що були знайдені українськими військовими та міжнародними журналістами 1-3 квітня після звільнення міста від російської окупації.

Російська військова бронетехніка й військові просто ходили повз ці тіла в ці два дні.

Це підтверджує, що вбивства цих мирних мешканців у Бучі сталися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією, спростовуючи твердження російської влади про провокацію та інсценування.

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