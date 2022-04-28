Американські ЗМІ оприлюднили нове відео з Бучі, яке доводить звірства окупантів
Американський телеканал CNN оприлюднив нове відео, зняте з дрона над Бучею, де російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців міст.
Джерело: CNN з посиланням на відео
Деталі: Американські журналісти здобули відео, яке зняв дрон над Бучею впродовж 12 і 13 березня. Співробітники телеканалу перевірили і підтвердили, що зйомки цим дроном велися над Бучею в ці дні.
На ньому видно, як просто неба на вулицях лежать тіла людей в тому одязі, які подібні до трупів, що були знайдені українськими військовими та міжнародними журналістами 1-3 квітня після звільнення міста від російської окупації.
Російська військова бронетехніка й військові просто ходили повз ці тіла в ці два дні.
Це підтверджує, що вбивства цих мирних мешканців у Бучі сталися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією, спростовуючи твердження російської влади про провокацію та інсценування.
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Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук
Передісторія:
- 1 квітня Бучу звільнили від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежали десятки трупів, деякі – зі зав'язаними руками.
- Путін окреслив 12 квітня докази воєнних злочинів у Бучі "фейком" і сказав, що це дуже схоже на "фейки" західних журналістів про застосування хімічної зброї в Сирії. Потім він почав розповідати про злочини американців в Іраку. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко услід Путіну додав, що в Бучі нібито провели "психологічну спецоперацію англійці" та їхня "ручна преса", і пообіцяв показати буцімто документи з номерними знаками їхніх автомобілів.
- Російське військово-політичне керівництво після перших кадрів жахіття в Бучі заперечило причетність своїх військових до воєнних злочинів, і сказало, що це все "провокації українських нацистів" за сприяння американців. Путін присвоїв почесне звання 68-й окремій бригаді, які були причетні до цих звірств.
- Європейський Союз, США та лідери провідних країн світу звинуватили Росію в звірствах над беззбройними цивільними людьми в Бучі.
- 28 квітня Офіс Генерального прокурора заявив, що встановив 10 російських військових, які служать у 68-ій бригаді, що окупувала Бучу.