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Американские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 17:30
Американские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов

Американский телеканал CNN обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где российская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей городов.

Источник: CNN со ссылкой на видео

Детали: Американские журналисты получили видео, снятое с дроан над Бучей в течение 12 и 13 марта. Сотрудники телеканала проверили и подтвердили, что съемки этим дроном велись над Бучей в эти дни.

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На нем видно, как на улицах лежат тела людей в той одежде, которые похожи на те трупы, которые были найдены украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля после освобождения города от российской оккупации.

Российская военная бронетехника и военные просто ходили мимо этих тел в эти два дня.

Это подтверждает, что убийства этих мирных жителей в Буче произошли в то время, когда город находился под российской оккупацией, опровергая утверждение российских властей о провокации и инсценировке.

ВИДЕО ДНЯ

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Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Предыстория:

  • 1 апреля Бучу освободили от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах было похоронено почти 300 горожан, по улицам лежали десятки трупов, некоторые – с завязанными руками.
  • Путин очертил 12 апреля доказательства военных преступлений в Буче "фейком" и сказал, что это очень похоже на "фейки" западных журналистов о применении химического оружия в Сирии. Затем он стал рассказывать о преступлениях американцев в Ираке. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, вдогонку за Путином добавил, что в Буче провели "психологическую спецоперацию англичане" и их "ручная пресса", и пообещал показать документы с номерными знаками их автомобилей.
  • Российское военно-политическое руководство после первых кадров ужаса в Буче отрицало причастность своих военных к военным преступлениям, и сказало, что это все "провокации украинских нацистов" при содействии американцев. Путин присвоил почетное звание 68-й отдельной бригаде, осуществившей эти зверства.
  • Европейский СоюзСША и лидеры ведущих стран мира обвинили Россию в зверствах над безоружными гражданскими людьми в Буче.
  • 28 апреля Офис Генерального прокурора заявил, что установил 10 российских военных, служащих в 68-й бригаде, которая оккупировала Бучу.

Темы: БучаоккупацияРосcия
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