Американские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов

Американский телеканал CNN обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где российская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей городов.

Источник: CNN со ссылкой на видео

Детали: Американские журналисты получили видео, снятое с дроан над Бучей в течение 12 и 13 марта. Сотрудники телеканала проверили и подтвердили, что съемки этим дроном велись над Бучей в эти дни.

На нем видно, как на улицах лежат тела людей в той одежде, которые похожи на те трупы, которые были найдены украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля после освобождения города от российской оккупации.

Российская военная бронетехника и военные просто ходили мимо этих тел в эти два дня.

Это подтверждает, что убийства этих мирных жителей в Буче произошли в то время, когда город находился под российской оккупацией, опровергая утверждение российских властей о провокации и инсценировке.

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