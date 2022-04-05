Працюють "марунові берети": десантники знищили три російські танки

Підрозділ Десантно-штурмових військ ЗСУ знищив три танки та паливозаправник російських терористичних військ.

Джерело: командування ДШВ у Facebook

Деталі: Зазначається, що в одному з районів виконання завдань 5 квітня мобільні протитанкові розрахунки 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили України знищили три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ.

Дослівно: "Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють "марунові берети", – посміхаючись відзначають десантники.

Разом до перемоги! Смерть російським окупантам!".

Що передувало: На Харківщині птуристи 95 ОДШБ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна" збили російський ударний вертоліт Ка-52.