Україна й Росія готові до переговорів у Туреччині попри Бучу – турецький чиновник

Україна та Росія готові продовжувати переговори, хоча зображення тіл, знайдених в українському місті Буча після вторгнення туди російських військових, зупинили процес.

Джерело: турецький чиновник у п'ятницю Alarabiya News

Пряма мова: "І Росія, і Україна готові вести переговори в Туреччині, але вони далекі від узгодження спільного тексту".

Деталі: За словами турецького чиновника, є "деякі невирішені питання", зокрема щодо статусу Донбасу та Криму, а також гарантій безпеки.

Він додав, що дата наступного раунду переговорів не визначена.

Туреччина, яка минулого тижня проводила переговори між російськими та українськими переговорниками, виступає посередником щодо припинення конфлікту.

31 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що міністри закордонних справ Росії та України можуть зустрітися протягом двох тижнів, але зображення з Бучі, які з'явилися у минулі вихідні, кинули тінь на мирні переговори.

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Росія на "стамбульські" пропозиції України ще не відповіла. але вже звинуватила українських переговорників у зміні вимог після звільнення Бучі, стверджуючи, що Київ не зацікавлений у припиненні бойових дій.

У свою чергу Україна закликала Росію продемонструвати свою готовність до діалогу, зменшивши "ворожість".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заради миру готовий зустрічатися з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, хоча той виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі та інші злочини РФ в Україні, а отже стає їх співучасником.

Президент України Володимир Зеленський теж заявляв, що навіть після розкриття страшних наслідків окупації українських міст російськими військовими потрібно продовжувати переговори з російською стороною.

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