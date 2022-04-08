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Україна й Росія готові до переговорів у Туреччині попри Бучу – турецький чиновник

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 16:03

Україна та Росія готові продовжувати переговори, хоча зображення тіл, знайдених в українському місті Буча після вторгнення туди російських військових, зупинили процес. 

Джерело: турецький чиновник у п'ятницю Alarabiya News

Пряма мова: "І Росія, і Україна готові вести переговори в Туреччині, але вони далекі від узгодження спільного тексту".

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Деталі: За словами турецького чиновника, є "деякі невирішені питання", зокрема щодо статусу Донбасу та Криму, а також гарантій безпеки.

Він додав, що дата наступного раунду переговорів не визначена.

Туреччина, яка минулого тижня проводила переговори між російськими та українськими переговорниками, виступає посередником щодо припинення конфлікту.

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31 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що міністри закордонних справ Росії та України можуть зустрітися протягом двох тижнів, але зображення з Бучі, які з'явилися у минулі вихідні, кинули тінь на мирні переговори.

Росія на "стамбульські" пропозиції України ще не відповіла. але вже звинуватила українських переговорників у зміні вимог після звільнення Бучі, стверджуючи, що Київ не зацікавлений у припиненні бойових дій.

У свою чергу Україна закликала Росію продемонструвати свою готовність до діалогу, зменшивши "ворожість".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заради миру готовий зустрічатися з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, хоча той виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі та інші злочини РФ в Україні, а отже стає їх співучасником.

Президент України Володимир Зеленський теж заявляв, що навіть після розкриття страшних наслідків окупації українських міст російськими військовими потрібно продовжувати переговори з російською стороною.

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Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Сторони нічого не підписували, але виклали фінальні пропозиції, над якими працювали після зустрічей 28 лютого, 3-го та 7-го березня.
  • Україна розраховує, що замість НАТО декілька країн стануть її гарантами безпеки і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Президент Володимир Зеленський також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 
  • Голова української делегації Давид Арахамія 2 квітня припускав, що перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині. У Кремлі кажуть, що до цього має бути узгоджено текст угоди, Зеленський вважає інакше.

Теми: переговориУкраїнаРосіяБуча
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