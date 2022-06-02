"Кримську" справу Медведчука передали до суду: загрожує 15 років

Слідчі завершили розслідування й передають до суду кримінальну справу проти народного депутата Віктора Медведчука щодо розграбування корисних копалин в окупованому Криму.

Джерело: Офіс Генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки, пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно СБУ: "Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи Медведчука: матеріали передано в суд

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Це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Воно стосується:

незаконної передачі спецслужбам РФ інформації про секретний підрозділ ЗСУ;

розробки антиукраїнського проекту "Промінь";

завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння РФ у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні".

Деталі: Медведчуку загрожує ув’язнення строком до 15 років із конфіскацією майна або без неї.

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Стороні захисту передали копії обвинувального акту, після чого всі матеріали перейдуть до суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.

До проєкту "Промінь" Медведчук залучав громадян України задля підривних дій проти держави та суспільно-політичного ладу.

За даними прокурорів, ресурси родовища корисних копалин у шельфі поблизу Керчі оцінюють у близько 38 мільярдів гривень.

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