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"Крымское" дело Медведчука передали в суд: грозит 15 лет

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 16:55
виктор медведчук. фото: getty images

Следователи завершили расследование и передают в суд уголовное дело против народного депутата Виктора Медведчука относительно хищений полезных ископаемых в оккупированном Крыму.

Источник: Офис Генерального прокурора, пресс-служба Службы безопасности, пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно СБУ: "Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд.

Это производство охватывает период с 2015 по 2020 год, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Оно касается:

  • незаконной передачи спецслужбам РФ информации о секретном подразделении ВСУ;
  • разработки антиукраинского проекта "Луч";
  • причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе"".

Детали: Медведчуку грозит тюремное заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Стороны защиты передали копии обвинительного акта, после чего все материалы перейдут в суд. Всего материалы производства насчитывают более 80 томов.

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К проекту "Луч" Медведчук привлекал граждан Украины для подрывных действий против государства и общественно-политического строя.

По данным прокуроров, ресурсы месторождения полезных ископаемых в шельфе близ Керчи оценивают в около 38 миллиардов гривен.

Предыстория:

  • В 2021 году Медведчуку было объявлено несколько подозрений. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
  • Ранее суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников Медведчука и Козака.
  • 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука при попытке бежать в Россию, надев камуфляж военнослужащих Вооруженных сил Украины.
  • По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука ждет допрос, судебный процесс и заключение за государственную измену.
  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.

Темы: МедведчукТарас КозакгосизменаСБУ
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