"Крымское" дело Медведчука передали в суд: грозит 15 лет

Следователи завершили расследование и передают в суд уголовное дело против народного депутата Виктора Медведчука относительно хищений полезных ископаемых в оккупированном Крыму.

Источник: Офис Генерального прокурора, пресс-служба Службы безопасности, пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно СБУ: "Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд.

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Это производство охватывает период с 2015 по 2020 год, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Оно касается:

незаконной передачи спецслужбам РФ информации о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта "Луч";

причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе"".

Детали: Медведчуку грозит тюремное заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

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Стороны защиты передали копии обвинительного акта, после чего все материалы перейдут в суд. Всего материалы производства насчитывают более 80 томов.

К проекту "Луч" Медведчук привлекал граждан Украины для подрывных действий против государства и общественно-политического строя.

По данным прокуроров, ресурсы месторождения полезных ископаемых в шельфе близ Керчи оценивают в около 38 миллиардов гривен.

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