Іноземних послів тепер будуть вітати в Софії Київській 

Новопризначені посли іноземних держав будуть вручати вірчі грамоти президенту на території Софії Київської, продовжуючи тисячолітню історію зовнішньої політики України.

Джерело: виступ Зеленського перед іноземними послами в Софії Київській

Пряма мова Зеленського: "Ваші високоповажності, надзвичайні та повноважні посли! Пані та панове!

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Серце вільної Європи б’ється в Україні. Серце нашої держави б’ється в Києві. А серце нашої столиці б’ється тут – у Софійському соборі. Це особливе місце для нашої країни, це особливе місце для нашого народу. Особливе місце особливої сили, яка надихає українську націю і яка береже українську націю, береже українську державність, коріння якої сягає не у вікове, а в понад тисячолітнє минуле.

Цей собор закладений понад тисячу років тому правителем нашої Київської Руси-України князем Володимиром Великим, а завершений його сином Ярославом – Ярославом Мудрим.

Символічно, що саме тут проходить зустріч з іноземними послами. Великий київський князь був чи не найкращим дипломатом середньовічної Європи. Філософія його зовнішньої політики – створювати не руїни, а родини, саме родини. Його доньки, онучки та правнучки посідали королівські престоли в багатьох державах – у Франції, Польщі, Норвегії, Шотландії, Німеччині, Іспанії, Данії, Чехії, Угорщині, є мамами та бабусями для десятків європейських королів.

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Шановна родина, ласкаво просимо до України – до частини нашої спільної історії й нашого спільного коріння. Тут живе вічність, що нагадує нам про минуле, й енергія, що надихає нас боротися за майбутнє. За наше майбутнє.

Найважливіше, чим ви зараз можете допомогти Україні – бути зараз тут, бути в Україні. Ці слова я сказав на останній зустрічі з іноземними послами – здається, що це було в іншому житті. Насправді, ні – насправді, в цьому році, наприкінці січня. За місяць до початку повномасштабної війни, коли були скинуті бомби й маски. Коли стало ясно, хто підставить нам підніжку, а хто – плече".

Зеленський з послом США Бріджит Брінк 2 червня фото: пресслужба ОПу

Зеленський з послом Молдови Валеріу Ківерєм фото: пресслужба ОПу

Зеленський з послом Індії Харш Кумар Джейн

Деталі: Президент підкреслив, що вручення вірчих грамот на території Софійського собору підкреслює три речі: довіру України до послів, щирість перед ними та відповідальність з боку іноземних держав.

Після промови він отримав вірчі грамоти від новопризначених послів США Бріджит Брінк, Молдови Валеріу Ківеря й Індії Харша Кумара Джейна.

Зеленський подякував усім послам іноземних держав, які повернулися до Києва, а також з радістю готовий вітати решту послів. Окрему подяку президент висловив послам країн, які не залишили столицю з початку повномасштабної російської агресії 24 лютого – послу Польщі Бартошу Ціхоцькому та нунцію Святого Престолу Вісвалдасу Кулбокасу.

Панам послам Ціхоцькому та Кулбокасу президент вручив державні нагороди за те, що вони залишились з Україною.

Зеленський підкреслив, що багатьом державам слід змінити своє ставлення до України та сприймати її як свого партнера та союзника, а не "проблемного й далекого родича", як велику державу, а не "велику територію".

Наприкінці промови Зеленський побажав послам іноземних держав, аби потім вони своїм онукам про свої часи роботи в Україні розповідали про візити до українських Донецька, Луганська та Ялти.

Довідково: Раніше посли іноземних держав вручали вірчі грамоти президентові України в залі Маріїнського палацу.

Офіс президента вже анонсував, що Білу залу Маріїнського палацу перейменують в залу Героїв України, де будуть вручати нагороди полеглим Героям та вшановувати їхню пам'ять.

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