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Зеленський показав, як прості люди вже 100 днів боронять Україну проти Росії

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 17:22
Зеленський показав, як прості люди вже 100 днів боронять Україну проти Росії
фото: Finbarr O’Reilly

Президент Володимир Зеленський показав світлини українців, які на різних фронтах ведуть боротьбу проти російських окупантів.

Джерело: telegram-канал Зеленського

Пряма мова Зеленського: "100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях. 

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Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, у що багато хто не хотів вірити. Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо!"

 
фото: Vova Neizvestniy
 
фото: Katya Moskalyuk

Передісторія: 

  • Зранку президент записав відео на Банковій з нагоди 100 днів повномашстабної війни з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головою правлячої фракції Давидом Арахамією та своїми помічниками. Він повторив репліку, сказану на другий день війни 25 лютого, у якій він спростував закиди російських пропагандистів про свою загибель чи втечу.
  • У Кремлі заявили на сотий день війни, що чекають досягнення "всіх поставлених цілей".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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