Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Патріарх Кирил приїхав до Лукашенка

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 11:41
ЛУКАШЕНКО З КИРИЛОМ, ФОТО БЕлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів у Білорусі патріарха Кирила та назвав це "добрим знаком".

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Непростий час. І добре, що ви приїхали на свою землю. Не чужу для вас. Для нашого народу це добрий знак.

Не може бути планети без нашої цивілізації.

Знайте, що ви завжди тут не як удома, а вдома – на своїй землі".

Нагадаємо: Патріарх московський Кирил заявив на тлі фактичного відділення Української православної Церкви, що процес поділу церков походить "не від Бога".

Теми: Білорусьрелігія
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Білорусь
Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
Білоруській армії давали наказ воювати проти України, але його не виконали – Тихановська
Лукашенко мріє про союз Росії та ЄС на противагу США
Останні новини
00:50
Путін шантажує світ продовольчою кризою – Блінкен
00:01
Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент
23:55
Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання
23:35
За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
22:47
Економічні новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону
22:47
оновленоУкраїна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
22:24
тестЩо ви знаєте про видатних журналістів та про цікаві кейси з їхнього професійного життя
22:15
Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"
Усі новини...