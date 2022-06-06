Патріарх Кирил приїхав до Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів у Білорусі патріарха Кирила та назвав це "добрим знаком".

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Непростий час. І добре, що ви приїхали на свою землю. Не чужу для вас. Для нашого народу це добрий знак.

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Не може бути планети без нашої цивілізації.

Знайте, що ви завжди тут не як удома, а вдома – на своїй землі".

Нагадаємо: Патріарх московський Кирил заявив на тлі фактичного відділення Української православної Церкви, що процес поділу церков походить "не від Бога".