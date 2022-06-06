Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Патріарх Кирил приїхав до Лукашенка

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 11:41
Патріарх Кирил приїхав до Лукашенка
ЛУКАШЕНКО З КИРИЛОМ, ФОТО БЕлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів у Білорусі патріарха Кирила та назвав це "добрим знаком".

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Непростий час. І добре, що ви приїхали на свою землю. Не чужу для вас. Для нашого народу це добрий знак.

Реклама:

Не може бути планети без нашої цивілізації.

Знайте, що ви завжди тут не як удома, а вдома – на своїй землі".

Нагадаємо: Патріарх московський Кирил заявив на тлі фактичного відділення Української православної Церкви, що процес поділу церков походить "не від Бога".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьрелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: