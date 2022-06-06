Патріарх Кирил приїхав до Лукашенка
Понеділок, 6 червня 2022, 11:41
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів у Білорусі патріарха Кирила та назвав це "добрим знаком".
Джерело: "Белта"
Пряма мова Лукашенка: "Непростий час. І добре, що ви приїхали на свою землю. Не чужу для вас. Для нашого народу це добрий знак.
Не може бути планети без нашої цивілізації.
Знайте, що ви завжди тут не як удома, а вдома – на своїй землі".
Нагадаємо: Патріарх московський Кирил заявив на тлі фактичного відділення Української православної Церкви, що процес поділу церков походить "не від Бога".