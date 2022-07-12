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Ярославський повернувся в Україну

Валентина Романенко, Михайло ТкачВівторок, 12 липня 2022, 15:57
Ярославський повернувся в Україну
ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСЬКИЙ. ФОТО З FACEBOOK

Бізнесмен Олександр Ярославський перетнув кордон України.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, пресслужба Нацполіції

Деталі: За даними джерел УП, Ярославський прибув у пункт пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною.

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У свою чергу в Державній прикордонній службі України УП зазначили, що не можуть надавати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Водночас нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну.

Оновлено: За даними іншого джерела "Української правди", Ярославський в'їхав в Україну. УП також відомо, що Офіс генпрокурора підготував повістки на виклик бізнесмена як свідка у справі про лютневу ДТП на 18, 19 та 20 липня.

Поліцейські пізніше підтвердили приїзд Ярославського, в НПУ зазначили, що вже провели з ним першочергові слідчі дії на території прикордонного пункту пропуску в Закарпатській області. 

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Крім того, фігуранту вручили повістку про виклик до Головного слідчого управління Національної поліції України для проведення подальших слідчих дій та попередили про кримінальну відповідальність за неявку до слідчого. 

Що передувало: В соцмережах 12 липня з'явилася інформація, що прикордонники не пускають Олександра Ярославського в Україну.

Нагадаємо: Ярославського в Україні підозрюють у причетності до резонансного ДТП. Сам він провину відкидає. Бізнесмен був відсутній в Україні з початку лютого.

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
  • Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП. 
  • За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
  • Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр

Теми: Ярославський
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