Ярославський повернувся в Україну
Бізнесмен Олександр Ярославський перетнув кордон України.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерел УП, Ярославський прибув у пункт пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною.
У свою чергу в Державній прикордонній службі України УП зазначили, що не можуть надавати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Водночас нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну.
Оновлено: За даними іншого джерела "Української правди", Ярославський в'їхав в Україну. УП також відомо, що Офіс генпрокурора підготував повістки на виклик бізнесмена як свідка у справі про лютневу ДТП на 18, 19 та 20 липня.
Що передувало: В соцмережах 12 липня з'явилася інформація, що прикордонники не пускають Олександра Ярославського в Україну.
Нагадаємо: Ярославського в Україні підозрюють у причетності до резонансного ДТП. Сам він провину відкидає. Бізнесмен був відсутній в Україні з початку лютого.
Передісторія:
- Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
- Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП.
- За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
- Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр.