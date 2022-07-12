Ярославський повернувся в Україну

Бізнесмен Олександр Ярославський перетнув кордон України.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, Ярославський прибув у пункт пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною.

У свою чергу в Державній прикордонній службі України УП зазначили, що не можуть надавати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Водночас нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну.

Оновлено: За даними іншого джерела "Української правди", Ярославський в'їхав в Україну. УП також відомо, що Офіс генпрокурора підготував повістки на виклик бізнесмена як свідка у справі про лютневу ДТП на 18, 19 та 20 липня.

Що передувало: В соцмережах 12 липня з'явилася інформація, що прикордонники не пускають Олександра Ярославського в Україну.

Нагадаємо: Ярославського в Україні підозрюють у причетності до резонансного ДТП. Сам він провину відкидає. Бізнесмен був відсутній в Україні з початку лютого.

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