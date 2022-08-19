На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО
П'ятниця, 19 серпня 2022, 20:16
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова: "Крим - суверенна територія України.
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Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією".
Деталі: Данілов також додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони України про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого Криму.
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ВІДЕО ДНЯ
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці (Крим) сталися вибухи, там Росія втратила орієнтовно 9 літаків. Окупанти говорили про порушення правил пожежної безпеки.
- 16 серпня у районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, також вибухами було пошкоджено залізницю між між станціями Азовське та Роз'їзд. У Міноборони РФ заявили про диверсію.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в районі залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.
- 17 серпня стало відомо, що після вибухів на російських аеродромах у Криму окупанти почали переміщувати свої літаки та гелікоптери вглиб півострова чи в Росію, а також встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст.
- 18 серпня кримчани чули вибухи в Керчі, звідки бере початок "Кримський міст", та поблизу аеродрому "Бельбек" у Севастополі – в обох випадках окупанти заявили про спрацювання системи ППО, у Бельбеку нібито збили безпілотник.