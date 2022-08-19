Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Мазуренко Альона П'ятниця, 19 серпня 2022, 20:16
ФОТО: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Крим - суверенна територія України.

Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією".

Деталі: Данілов також додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони України про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого Криму.

Передісторя: 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Кримокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відео У Севастополі знову "бавовна": окупанти кажуть – над дахом штабу ЧФ збили безпілотник

фото Україна вперше бере участь в Іграх воїнів у США

ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога – командування "Південь"

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Усі новини...
Крим
У Євпаторії спрацювала ППО - окупанти
Вибухи у Криму вивели з ладу більшу частину авіації ЧФ РФ – західний чиновник
США схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму – Politico
Останні новини
10:48
Британська розвідка пояснила, до кого перейде ініціатива на фронті у найближчі місяці
10:45
Повітряні сили збили три БПЛА окупантів за добу
10:31
Росіяни без успіху атакують на Луганщині та обстрілюють ракетами Миколаїв – ОВА
10:23
доповненоНад Дніпром працювала ППО: збили 4 ракети "Калібр"
10:11
Поблизу Євпаторії також пролунали вибухи
10:09
Співголова партії "Зелених" Німеччини проти заборони видачі віз усім росіянам
10:04
У ЦГЗ розповіли, як вберегтись від венеричних інфекцій в умовах війни
09:25
фото, відео У Севастополі знову "бавовна": окупанти кажуть – над дахом штабу ЧФ збили безпілотник
09:09
Захисники знищили уже 44 900 окупантів
09:01
Туризм у Німеччині цього літа повертається на допандемійний рівень
Усі новини...