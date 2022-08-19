На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Крим - суверенна територія України.

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Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією".

Деталі: Данілов також додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони України про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого Криму.

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