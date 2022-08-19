Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 серпня 2022, 20:16
На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО
ФОТО: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Крим - суверенна територія України.

Реклама:

Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією".

Деталі: Данілов також додав, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони України про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого Криму.

Передісторя: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Крим
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: