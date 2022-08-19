В повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией – секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня пошаговая демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Крым – суверенная территория Украины.

Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией".

Детали: Данилов также добавил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны Украины о российских военных объектах и технике на территории временно оккупированного Крыма.

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