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Міноборони РФ визнало загибель на крейсері "Москва" п'ятого моряка - росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 17:05
Дмитро Череміскін, фото: «Можем объяснить»

Міноборони РФ підтвердило загибель на крейсері "Москва" старшого мічмана Дмитра Череміскіна, це п'ятий підтверджений загиблий з крейсера.

Джерело: російський телеграм-канал "Можем объяснить"

 
Дмитро Череміскін, фото: «Можем объяснить»

Деталі: Дружина Череміскіна, Надія Мерзлякова, повідомила "Можем объяснить", що Міноборони РФ підтвердило загибель її чоловіка, який з квітня вважався зниклим після затоплення флагмана Чорноморського флоту.

"11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть", - розповіла вона.

Череміскін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Про те, що моряк зник безвісти після затоплення "Москви", його родичі повідомляли ще у травні. Тоді вони були впевнені, що мічман не вижив.

Череміскін – це п'ятий підтверджений загиблий з крейсера. Раніше повідомлялося про загибель матроса-строковика Івана Франтіна, а також моряків Леоніда Савіна, Івана Вахрушева та Єгора Шкребця. Деякі з них вважалися зниклими безвісти.

При цьому Міноборони Росії спочатку стверджувало, що під час затоплення крейсера загинув лише один моряк.

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Теми: морякиРосіявійна
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