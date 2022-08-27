Міноборони РФ визнало загибель на крейсері "Москва" п'ятого моряка - росЗМІ
Міноборони РФ підтвердило загибель на крейсері "Москва" старшого мічмана Дмитра Череміскіна, це п'ятий підтверджений загиблий з крейсера.
Джерело: російський телеграм-канал "Можем объяснить"
Деталі: Дружина Череміскіна, Надія Мерзлякова, повідомила "Можем объяснить", що Міноборони РФ підтвердило загибель її чоловіка, який з квітня вважався зниклим після затоплення флагмана Чорноморського флоту.
"11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть", - розповіла вона.
Череміскін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Про те, що моряк зник безвісти після затоплення "Москви", його родичі повідомляли ще у травні. Тоді вони були впевнені, що мічман не вижив.
Череміскін – це п'ятий підтверджений загиблий з крейсера. Раніше повідомлялося про загибель матроса-строковика Івана Франтіна, а також моряків Леоніда Савіна, Івана Вахрушева та Єгора Шкребця. Деякі з них вважалися зниклими безвісти.
При цьому Міноборони Росії спочатку стверджувало, що під час затоплення крейсера загинув лише один моряк.
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- 15 травня оперативне командування "Південь" опублікувало останні переговори з крейсера "Москва".
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.