Минобороны РФ признало гибель на крейсере "Москва" пятого моряка - росСМИ
Минобороны РФ подтвердило гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Дмитрия Черемискина, это пятый подтвержденный погибший с крейсера.
Источник: российский телеграм-канал "Можем объяснить"
Детали: Жена Черемискина, Надежда Мерзлякова, сообщила "Можем объяснить", что Минобороны РФ подтвердило гибель ее мужа, который с апреля числился пропавшим без вести после затопления флагмана Черноморского флота.
"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", — рассказала она.
Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. О том, что моряк пропал без вести после затопления "Москвы", его родственники сообщали ещё в мае. Тогда они были уверены, что мичман не выжил.
Черемискин — это пятый подтверждённый погибший с крейсера. Ранее сообщалось о гибели матроса-срочника Ивана Франтина, а также моряков Леонида Савина, Ивана Вахрушева и Егора Шкребца. Некоторые из них считались пропавшими без вести.
При этом Минобороны России изначально утверждало, что при затоплении крейсера погиб лишь один моряк.
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- 15 мая оперативное командование "Юг" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.