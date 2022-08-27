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Минобороны РФ признало гибель на крейсере "Москва" пятого моряка - росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 17:05
Минобороны РФ признало гибель на крейсере Москва пятого моряка - росСМИ
Дмитрий Черемискин, фото: «Можем объяснить»

Минобороны РФ подтвердило гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Дмитрия Черемискина, это пятый подтвержденный погибший с крейсера.

Источник: российский телеграм-канал "Можем объяснить"

 
Дмитрий Черемискин, фото: «Можем объяснить»

Детали: Жена Черемискина, Надежда Мерзлякова, сообщила "Можем объяснить", что Минобороны РФ подтвердило гибель ее мужа, который с апреля числился пропавшим без вести после затопления флагмана Черноморского флота.

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"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", — рассказала она.

Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. О том, что моряк пропал без вести после затопления "Москвы", его родственники сообщали ещё в мае. Тогда они были уверены, что мичман не выжил.

Черемискин — это пятый подтверждённый погибший с крейсера. Ранее сообщалось о гибели матроса-срочника Ивана Франтина, а также моряков Леонида Савина, Ивана Вахрушева и Егора Шкребца. Некоторые из них считались пропавшими без вести.

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При этом Минобороны России изначально утверждало, что при затоплении крейсера погиб лишь один моряк.

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Темы: морякиРосcиявойна
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