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Оксамитовий сезон у Криму: українська розвідка попросила кримчан про допомогу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 вересня 2022, 11:30
Оксамитовий сезон у Криму: українська розвідка попросила кримчан про допомогу
Фото: Генштаб ЗСУ

Головне управління розвідки Міноборони напередодні оксамитового сезону запропонувало жителям Криму поділитись даними про дислокації та пересування російських окупантів на півострові.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування".

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Деталі: Зокрема, розвідку цікавлять: точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами); місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами); місця розташування та маршрути пересування військової техніки; точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці); особи, які "співчувають" окупантам та інші прибічники окупаційної влади.

Що було раніше: 31 серпня президент Володимир Зеленський подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму.

Теми: КримвійнаРосіяУкраїна
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