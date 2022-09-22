Ердоган: Обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 21 вересня, є важливим кроком до припинення війни.

Джерело: Ердоган в інтерв'ю журналістам у Нью-Йорку за результатами візиту в США, Hürriyet

Деталі: Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обмін полоненими, який відбувся за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до завершення війни, і що його зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають.

Він подякував президенту Росії Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському за те, що вони зробили можливим обмін полоненими.

Пряма мова: "Я також хотів би подякувати всім моїм друзям, які доклали зусиль у цьому процесі".

Деталі: У той час як Росія продовжує нападати на Україну й Володимир Путін оголошує "часткову мобілізацію", 21 вересня відбувся обмін 215 полоненими.

Це був результат дипломатичних контактів Ердогана з Путіним і Зеленським.

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За допомогою Саудівської Аравії, після посередництва саудівського кронпринца Мухаммеда бен Салмана, Росія звільнила 10 іноземних військовополонених: 5 з них – британці. Загалом до складу звільненої групи входять громадяни США, Великої Британії, Швеції, Хорватії та Марокко, в тому числі британці Шон Піннер і Ейден Аслін, марокканець Саадун Брахім, які були засуджені бойовиками "ДНР" до смертної кари.

Саудівські органи влади забрали їх із Росії літаком, аби потім передати до їхніх країн.

Україна ж визволила 205 своїх громадян, зокрема це захисники Маріуполя, які боролися до середини травня на "Азовсталі" і були на слуху у суспільства.

Основний обмін відбувся у Чернігівській області, проте п’ятеро звільнених командирів "Азова" залишатимуться у Туреччині до кінця війни.

За даними Офісу президента України, в рамках обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських загарбників, а звільнили з російського полону 215 захисників України: із них 124 офіцери, 108 – бійці "Азова", решта – прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні.

Зокрема, на свободі тепер: командири з "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс), Сергій Волинський (Волина), Святослав Паламар (Калина), Денис Шлега, Олег Хоменко; а також "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

Також звільнені керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, Дмитро Козацький (фотограф "Орест"), медикиня Катерина Поліщук (Пташка), медикиня Мар'яна Мамонтова, яка перебувала у полоні вагітною.

Нагадаємо: У травні понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі" потрапили в полон до росіян, говорив Володимир Зеленський (у Міноборони РФ заявляли, що 16-20 травня з "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців). На "Азовсталі" росіяни захопили 130 військовослужбовиць ЗСУ, серед яких були прикордонниці та медикині.

29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Наприкінці липня внаслідок теракту в колонії в Оленівці щонайменше 53 бійці полку "Азов" загинули та ще понад сто були важко поранені.