Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган: Обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни

Олена РощінаЧетвер, 22 вересня 2022, 14:03
Ердоган: Обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни
Реджеп Тайїп Ердоган, фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 21 вересня, є важливим кроком до припинення війни.

Джерело: Ердоган в інтерв'ю журналістам у Нью-Йорку за результатами візиту в США, Hürriyet

Деталі: Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обмін полоненими, який відбувся за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до завершення війни, і що його зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають.

Реклама:

Він подякував президенту Росії Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському за те, що вони зробили можливим обмін полоненими.

Пряма мова: "Я також хотів би подякувати всім моїм друзям, які доклали зусиль у цьому процесі".

Деталі: У той час як Росія продовжує нападати на Україну й Володимир Путін оголошує "часткову мобілізацію", 21 вересня відбувся обмін 215 полоненими.

ВІДЕО ДНЯ

Це був результат дипломатичних контактів Ердогана з Путіним і Зеленським.

За допомогою Саудівської Аравії, після посередництва саудівського кронпринца Мухаммеда бен Салмана, Росія звільнила 10 іноземних військовополонених: 5 з них – британці. Загалом до складу звільненої групи входять громадяни США, Великої Британії, Швеції, Хорватії та Марокко.

Зокрема, це: британці Шон Піннер і Ейден Аслін, марокканець Саадун Брахім, які були засуджені бойовиками "ДНР" до смертної кари. (Також у списках звільнених значаться: Матіас Густавссон, Александер Дрюке, Векослав Пребег, Хюінь Енді Тай, Джон Хардінг, Ділан Хілі, Ендрю Джеймс Хілл.)

Саудівські органи влади забрали їх із Росії літаком, аби потім передати до їхніх країн.

Україна ж визволила 205 своїх громадян, зокрема це захисники Маріуполя, які боролися до середини травня на "Азовсталі" і були на слуху у суспільства. 

Основний обмін відбувся у Чернігівській області, проте п’ятеро звільнених командирів "Азова" залишатимуться у Туреччині до кінця війни.

За даними Офісу президента України, в рамках обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських загарбників, а звільнили з російського полону 215 захисників України: із них 124 офіцери, 108 – бійці "Азова", решта – прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні. 

Зокрема, на свободі тепер: командири з "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс), Сергій Волинський (Волина), Святослав Паламар (Калина), Денис Шлега, Олег Хоменко; а також "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

Також звільнені: "азовець" Ілля Самойленко (Гендальф), керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, Дмитро Козацький (фотограф "Орест"), медикиня Катерина Поліщук (Пташка), медикиня Мар'яна Мамонова, яка перебувала у полоні вагітною.

Нагадаємо: У травні понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі" потрапили в полон до росіян, говорив Володимир Зеленський (у Міноборони РФ заявляли, що 16-20 травня з "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців). На "Азовсталі" росіяни захопили 130 військовослужбовиць ЗСУ, серед яких були прикордонниці та медикині.

29 червня в рамках обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Наприкінці липня внаслідок теракту в колонії в Оленівці щонайменше 53 бійці полку "Азов" загинули та ще понад сто були важко поранені.

Таким чином, у полоні залишаються понад 2 тисячі захисників Маріуполя, які ховалися від обстрілів і бомбардувань у підземеллях "Азовсталі".

Теми: полоненіобмінТуреччинаЕрдоган
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: