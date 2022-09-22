Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной приближает окончание войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 21 сентября, является важным шагом к прекращению войны.

Источник: Эрдоган в интервью журналистам в Нью-Йорке по результатам визита в США, Hürriyet

Детали: Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен пленными, который состоялся при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к завершению войны, и что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского за то, что они сделали возможным обмен пленными.

Прямая речь: "Я также хотел бы поблагодарить всех моих друзей, которые приложили усилия в этом процессе".

Детали: В то время как Россия продолжает нападать на Украину и Владимир Путин объявляет "частичную мобилизацию", 21 сентября состоялся обмен 215 пленными.

Это был результат дипломатических контактов Эрдогана с Путиным и Зеленским.

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С помощью Саудовской Аравии, после посредничества саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана, Россия освободила 10 иностранных военнопленных: 5 из них – британцы. Всего в состав освобожденной группы входят граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, в том числе британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, марокканец Саадун Брахим, которые были приговорены боевиками "ДНР" к смертной казни.

Саудовские органы власти забрали их из России самолетом, чтобы потом передать в их страны.

Украина же освободила 205 своих граждан, в частности это защитники Мариуполя, которые боролись до середины мая на "Азовстали" и были на слуху у общества.

Основной обмен состоялся в Черниговской области, однако пятеро освобожденных командиров "Азова" будут оставаться в Турции до конца войны.

По данным Офиса президента Украины, в рамках обмена России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских захватчиков, а освободили из российского плена 215 защитников Украины: из них 124 офицера, 108 – бойцы "Азова", остальные – пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРОшники, таможенники, гражданские лица.

В частности, на свободе теперь: командиры с "Азовстали" Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волынский (Волына), Святослав Паламар (Калина), Денис Шлега, Олег Хоменко; а также "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

Также освобождены руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, Дмитрий Казацкий (фотограф "Орест"), медик Екатерина Полищук (Пташка), медик Марьяна Мамонтова, которая находилась в плену беременной.

Напомним: В мае более 2,5 тысячи украинских бойцов с "Азовстали" попали в плен к россиянам, говорил Владимир Зеленский (в Минобороны РФ заявляли, что 16-20 мая с "Азовстали" вышли 2 439 бойцов). На "Азовстали" россияне захватили 130 женщин-военнослужащих ВСУ, среди которых были пограничницы и медики.

29 июня в рамках обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 – защитники "Азовстали".

В конце июля в результате теракта в колонии в Еленовке по меньшей мере 53 бойца полка "Азов" погибли и еще более ста были тяжело ранены.