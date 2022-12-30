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Голова СКР у Маріуполі заявив про 3 тисячі мирних жертв, звинуватив "Азов" і Залужного

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 12:13
Голова СКР у Маріуполі заявив про 3 тисячі мирних жертв, звинуватив Азов і Залужного
Олександр Бастрикін, фото СК РФ

Слідчий комітет Росії заявив, що після взяття Маріуполя під контроль РФ у місті було виявлено понад три тисячі тіл загиблих мирних жителів, звинувачення за це адресовано представникам українського командування. 

Джерело: повідомлення СК РФ за 30 грудня 

Деталі: Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін провів у Маріуполі оперативну нараду "штабу з розслідування злочинів", які в РФ приписують українським військовим, ігноруючи те, що війну і руйнування міст почала саме Росія. СКР не згадує ані словом завдані військами РФ удари по Маріуполю, обстріл пологового будинку та бомбардування Драмтеатру, де ховалися в укритті мирні жителі з дітьми

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Росіяни заявляють, що сили і засоби оборони в Маріуполі розподіляли офіцери з 12-ї бригади Нацгвардії України, до складу якої входив і полк "Азов", а узгоджений план дій передбачав розбивку міста на сектори з індивідуальною зоною відповідальності (А, В, С і D).

СК РФ стверджує, що російські війська організовували гуманітарні коридори через сектор "А", а бійці Нацгвардії України "штучно створювали завади евакуації мирного населення з міста" – і мирні жителі "стали живою мішенню".

Дослівно СКР: "Тільки у квітні 2022 року на залишених українськими військами позиціях було виявлено тіла 51 мирного жителя, а вже після повного визволення та обстеження міста їхня кількість становила понад три тисячі (...).

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Збиток від їхніх протиправних дій, що виразилися в навмисному використанні міста і його цивільної інфраструктури у військових цілях, склав понад 176 млрд рублів". 

Деталі: СК РФ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ, щодо:

  • головнокомандувача Збройних сил України Залужного
  • командувача операції Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Павлюка
  • командувача оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройних сил України генерал-лейтенанта Содоля
  • командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Лебедя
  • командира 12-ї бригади оперативного призначення східного територіального об'єднання Національної гвардії України полковника Шлеги
  • командира окремого загону спеціального призначення "Азов" майора Прокопенка, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України,
  • інших посадових осіб Національної гвардії України, Збройних сил України та інших українських військових формувань.

Також СК РФ стверджує, що отримав від полонених нові відомості про участь у складі підрозділів збройних формувань України іноземних найманців

Нібито в підрозділі 36 окремої бригади морської піхоти перебували піддані Великої Британії, які готували українців до "ведення бойових дій у міських умовах", тоді як інструктори з Німеччини – навчали "штурму будівель і стрільбі з озброєння іноземного виробництва".

СК РФ заявив, що створено експертну групу з дислокацією в Луганську, надалі планується створити аналогічну групу на території Мелітополя. Також запропоновано створити локальну базу ДНК загиблих у Маріуполі.

Слідком також заявив, що експерти оглянули понад 68 тисяч об'єктів житлового комплексу та інфраструктури на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і оцінили збитки в щонайменше 228 мільярдів 234 мільйони рублів.

Нагадаємо: Маріуполь від початку повномасштабної війни був у блокаді: росіяни оточили місто і, зірвавши евакуацію маріупольців, фактично взяли їх у полон. Армія РФ мало кого випустила на підконтрольну Україні територію, змушувала жителів виїжджати на окуповану чи російську територію, проводила "фільтрацію". 

Захисники Маріуполя, не отримавши підкріплення, зрештою сконцентрувалися в підземеллях заводу "Азовсталь". Вони не могли отримати їжу, воду, ліки та боєприпаси, а росіяни продовжували атакувати їх.

Захисники Маріуполя вийшли на підконтрольну росіянам територію 16-20 травня і фактично здалися в полон. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців, української – 2449 людей. Частину з них згодом вдалося обміняти. 

Скільки людей загинули в Маріуполі, невідомо. Законна влада оцінювала втрати у щонайменше 10 тисяч чи 20 тисяч жителів. Майже всі будинки в місті були або пошкоджені, або зруйновані.

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Теми: МаріупольРосіявійнаАзов
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