Голова СКР у Маріуполі заявив про 3 тисячі мирних жертв, звинуватив "Азов" і Залужного

Слідчий комітет Росії заявив, що після взяття Маріуполя під контроль РФ у місті було виявлено понад три тисячі тіл загиблих мирних жителів, звинувачення за це адресовано представникам українського командування.

Джерело: повідомлення СК РФ за 30 грудня

Деталі: Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін провів у Маріуполі оперативну нараду "штабу з розслідування злочинів", які в РФ приписують українським військовим, ігноруючи те, що війну і руйнування міст почала саме Росія. СКР не згадує ані словом завдані військами РФ удари по Маріуполю, обстріл пологового будинку та бомбардування Драмтеатру, де ховалися в укритті мирні жителі з дітьми.

Росіяни заявляють, що сили і засоби оборони в Маріуполі розподіляли офіцери з 12-ї бригади Нацгвардії України, до складу якої входив і полк "Азов", а узгоджений план дій передбачав розбивку міста на сектори з індивідуальною зоною відповідальності (А, В, С і D).

СК РФ стверджує, що російські війська організовували гуманітарні коридори через сектор "А", а бійці Нацгвардії України "штучно створювали завади евакуації мирного населення з міста" – і мирні жителі "стали живою мішенню".

Дослівно СКР: "Тільки у квітні 2022 року на залишених українськими військами позиціях було виявлено тіла 51 мирного жителя, а вже після повного визволення та обстеження міста їхня кількість становила понад три тисячі (...).

Збиток від їхніх протиправних дій, що виразилися в навмисному використанні міста і його цивільної інфраструктури у військових цілях, склав понад 176 млрд рублів".

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Деталі: СК РФ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ, щодо:

головнокомандувача Збройних сил України Залужного ,

, командувача операції Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Павлюка ,

, командувача оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройних сил України генерал-лейтенанта Содоля ,

, командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Лебедя ,

, командира 12-ї бригади оперативного призначення східного територіального об'єднання Національної гвардії України полковника Шлеги ,

, командира окремого загону спеціального призначення "Азов" майора Прокопенка , що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України,

, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, інших посадових осіб Національної гвардії України, Збройних сил України та інших українських військових формувань.

Також СК РФ стверджує, що отримав від полонених нові відомості про участь у складі підрозділів збройних формувань України іноземних найманців.

Нібито в підрозділі 36 окремої бригади морської піхоти перебували піддані Великої Британії, які готували українців до "ведення бойових дій у міських умовах", тоді як інструктори з Німеччини – навчали "штурму будівель і стрільбі з озброєння іноземного виробництва".

СК РФ заявив, що створено експертну групу з дислокацією в Луганську, надалі планується створити аналогічну групу на території Мелітополя. Також запропоновано створити локальну базу ДНК загиблих у Маріуполі.

Слідком також заявив, що експерти оглянули понад 68 тисяч об'єктів житлового комплексу та інфраструктури на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і оцінили збитки в щонайменше 228 мільярдів 234 мільйони рублів.

Нагадаємо: Маріуполь від початку повномасштабної війни був у блокаді: росіяни оточили місто і, зірвавши евакуацію маріупольців, фактично взяли їх у полон. Армія РФ мало кого випустила на підконтрольну Україні територію, змушувала жителів виїжджати на окуповану чи російську територію, проводила "фільтрацію".

Захисники Маріуполя, не отримавши підкріплення, зрештою сконцентрувалися в підземеллях заводу "Азовсталь". Вони не могли отримати їжу, воду, ліки та боєприпаси, а росіяни продовжували атакувати їх.

Захисники Маріуполя вийшли на підконтрольну росіянам територію 16-20 травня і фактично здалися в полон. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців, української – 2449 людей. Частину з них згодом вдалося обміняти.

Скільки людей загинули в Маріуполі, невідомо. Законна влада оцінювала втрати у щонайменше 10 тисяч чи 20 тисяч жителів. Майже всі будинки в місті були або пошкоджені, або зруйновані.

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