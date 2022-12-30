Глава СКР в Мариуполе заявил о 3 тысячах мирных жертв, обвинил "Азов" и Залужного
Следственный комитет России заявил, что после взятия Мариуполя под контроль РФ в городе было обнаружено более трех тысяч тел погибших мирных жителей, обвинения за это адресованы представителям украинского командования.
Источник: сообщение СК РФ за 30 декабря
Детали: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание "штаба по расследованию преступлений", которые в РФ приписывают украинским военным, игнорируя то, что войну и разрушение городов начала именно Россия. СКР не упоминает ни словом нанесенные войсками РФ удары по Мариуполю, обстрел роддома и бомбардировку Драмтеатра, где прятались в укрытии мирные жители с детьми.
Россияне заявляют, что силы и средства обороны в Мариуполе распределяли офицеры из 12-й бригады Нацгвардии Украины, в состав которой входил и полк "Азов", а согласованный план действий подразумевал разбивку города на сектора с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D).
СК РФ утверждает, что российские войска организовывали гуманитарные коридоры через сектор "А", а бойцы Нацгвардии Украины "искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города" – и мирные жители "стали живой мишенью".
Дословно СКР: "Только в апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч (...).
Ущерб от их противоправных действий, выразившихся в намеренном использовании города и его гражданской инфраструктуры в военных целях, составил более 176 млрд рублей".
Детали: СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении:
- главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного,
- командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка,
- командующего оперативно-тактической группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля,
- командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя,
- командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги,
- командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" майора Прокопенко,
- иных должностных лиц Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований.
Также СК РФ утверждает, что получил от пленных новые сведения об участии в составе подразделений вооруженных формирований Украины иностранных наемников.
Якобы в подразделении 36 отдельной бригады морской пехоты находились подданные Великобритании, которые готовили украинцев к "ведению боевых действий в городских условиях", тогда как инструкторы из Германии – обучали "штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства".
СК РФ заявил, что создана экспертная группа с дислокацией в Луганске, в дальнейшем планируется создать аналогичную группу на территории Мелитополя. Также предложено создать локальную базу ДНК погибших в Мариуполе.
Следком также заявил, что эксперты осмотрели более чем 68 тысяч объектов жилого комплекса и инфраструктуры на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и ценили ущерб в не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей.
Напомним: Мариуполь с начала полномасштабной войны был в блокаде: россияне окружили город и, сорвав эвакуацию мариупольцев, фактически взяли их в плен. Армия РФ мало кого выпустила на подконтрольную Украине территорию, заставляла жителей выезжать на оккупированную или российскую территорию, проводила "фильтрацию".
Защитники Мариуполя, не получив подкрепления, в конце концов сконцентрировались в подземельях завода "Азовсталь". Они не могли получить еду, воду, лекарства и боеприпасы, а россияне продолжали атаковать их.
Защитники Мариуполя вышли на подконтрольную россиянам территорию 16-20 мая и фактически сдались в плен. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов, украинской – 2449 человек. Часть из них впоследствии удалось обменять.
Сколько людей погибли в Мариуполе, неизвестно. Законные власти оценивали потери в не менее 10 тысяч или 20 тысяч жителей. Почти все дома в городе были либо повреждены, либо разрушены.
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