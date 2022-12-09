Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сунак пообіцяв Зеленському нові засоби ППО найближчими тижнями

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 20:33
СУНАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Зеленським пообіцяв, що до України в найближчі тижні прибудуть нові засоби протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні канцелярії британського прем’єра за підсумками розмови.

"Говорячи про останні постачання летальної допомоги з Великої Британії, прем'єр-міністр (Сунак) повідомив, що найближчими тижнями прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності", – зазначається там.

Канцелярія прем’єра Британії анонсувала ще одну розмову Сунака й Зеленського протягом наступних тижнів.

Крім того, як уже повідомлялося, Зеленський із Сунаком обговорили імплементацію "формули миру" України, співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України, а також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря. 

Раніше у Міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіяЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер

Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати

Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

Усі новини...
50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб
Путін допустив, що у воєнній доктрині РФ з'явиться превентивний ядерний удар
Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський
Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета допомоги США
Останні новини
23:50
Українські пісні, які вийшли в листопаді: добірка
23:41
Понад 1,5 мільйона людей зараз без світла лише на Одещині – Зеленський
23:25
Бенксі продає 50 унікальних робіт на підтримку України
23:03
вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі
22:33
Ердоган натякнув, що у 2023 році балотуватиметься у президенти востаннє
22:19
Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем
21:55
фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер
21:34
Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати
21:00
У Дрездені від поранень помер нападник, що захопив заручників у торговому центрі
20:41
Окупанти кажуть, що над Сімферополем працює ППО
Усі новини...