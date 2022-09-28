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Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

Ірина БалачукСереда, 28 вересня 2022, 16:49
Олександр Трухін. Фото з Facebook

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою народного депутата Олександра Трухіна у підкупі поліцейських.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно НАБУ: "28 вересня стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України".

Деталі: За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч.

У НАБУ наголосили, що хоч Трухін не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, "сам по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином".

"Розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого генеральним прокурором за матеріалами журналістського розслідування "Української правди". На початку вересня НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру", – підсумували в НАБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 7 вересня народний депутат Олександр Трухін, який рік тому потрапив у скандальну ДТП, заявив, що правоохоронці вручили йому підозру щодо "одного з епізодів" аварії, і що на час розслідування він залишає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". 
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія". Крім того, він змінив свої свідчення і визнав, що намагався втекти з місця ДТП.
  • Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Теми: ТрухінхабарНАБУАнтикорупційна прокуратура
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