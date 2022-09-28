Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою народного депутата Олександра Трухіна у підкупі поліцейських.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно НАБУ: "28 вересня стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України".

Деталі: За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч.

У НАБУ наголосили, що хоч Трухін не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, "сам по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином".

"Розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого генеральним прокурором за матеріалами журналістського розслідування "Української правди". На початку вересня НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру", – підсумували в НАБУ.

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Що було раніше: 7 вересня народний депутат Олександр Трухін, який рік тому потрапив у скандальну ДТП, заявив, що правоохоронці вручили йому підозру щодо "одного з епізодів" аварії, і що на час розслідування він залишає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

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