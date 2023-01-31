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Зеленський про "кадрове затишшя": Будуть ще рішення

Олена РощінаВівторок, 31 січня 2023, 22:48
Зеленський про кадрове затишшя: Будуть ще рішення
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсує подальші кадрові чистки для тих держслужбовців, які не відповідають "принциповим вимогам держави й суспільства".

Джерело: глава держави у відеозверненні до українців 31 січня

Пряма мова: "Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах".

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Нагадаємо: В останні тижні хвиля звільнень і кадрових змін торкнулася і Офісу президента, і Офіссу генпрокурора, і Кабінету міністрів, зокрема Міністерства оборони, і ланки голів обласних військових адміністрацій у низці областей.

Зокрема, з Офісу президента звільнили Олексія Арестовича (був радником) після чергового його "ляпу" і Кирила Тимошенка (був заступником голови ОП Андрія Єрмака), який потрапив у скандал через користування дорогим авто. 

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка після розслідування УП щодо його відпочинку в Іспанїі під час війни і воєнного стану.

З Міноборони було звільнено Богдана Хмельницького (очолював департамент закупівель Міністерства оборони і став фігурантом журналістського розслідування про держзакупівлі харчів для армії за завищеними цінами), а також В’ячеслава Шаповалова (був заступником міністра оборони і сам подав у відставку на тлі згаданого розслідування).

24 січня Зеленський звільнив 5 голів ОВА: Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій. Також може звільнити Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА. 

Олексія Кулебу ж призначили в Офіс президента замість Кирила Тимошенка. 

Крім того, після трагічної загибелі Дениса Монастирського залишається вакантною посада міністра внутрішніх справ. Поки обов'язки міністра виконує Ігор Клименко.

Знати більше: Чому звільнили Кирила Тимошенка, кількох голів ВЦА та заступників міністрів? Пояснює Роман Кравець

Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів

Теми: Зеленськийкадризвільнення
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