Зеленський про "кадрове затишшя": Будуть ще рішення

Президент Володимир Зеленський анонсує подальші кадрові чистки для тих держслужбовців, які не відповідають "принциповим вимогам держави й суспільства".

Джерело: глава держави у відеозверненні до українців 31 січня

Пряма мова: "Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах".

Нагадаємо: В останні тижні хвиля звільнень і кадрових змін торкнулася і Офісу президента, і Офіссу генпрокурора, і Кабінету міністрів, зокрема Міністерства оборони, і ланки голів обласних військових адміністрацій у низці областей.

Зокрема, з Офісу президента звільнили Олексія Арестовича (був радником) після чергового його "ляпу" і Кирила Тимошенка (був заступником голови ОП Андрія Єрмака), який потрапив у скандал через користування дорогим авто.

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка після розслідування УП щодо його відпочинку в Іспанїі під час війни і воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

З Міноборони було звільнено Богдана Хмельницького (очолював департамент закупівель Міністерства оборони і став фігурантом журналістського розслідування про держзакупівлі харчів для армії за завищеними цінами), а також В’ячеслава Шаповалова (був заступником міністра оборони і сам подав у відставку на тлі згаданого розслідування).

24 січня Зеленський звільнив 5 голів ОВА: Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій. Також може звільнити Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА.

Олексія Кулебу ж призначили в Офіс президента замість Кирила Тимошенка.

Крім того, після трагічної загибелі Дениса Монастирського залишається вакантною посада міністра внутрішніх справ. Поки обов'язки міністра виконує Ігор Клименко.

Знати більше: Чому звільнили Кирила Тимошенка, кількох голів ВЦА та заступників міністрів? Пояснює Роман Кравець

Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів