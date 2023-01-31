Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Президент Владимир Зеленский анонсирует дальнейшие кадровые чистки для тех госслужащих, которые не соответствуют "принципиальным требованиям государства и общества".

Источник: глава государства в видеообращении к украинцам 31 января

Прямая речь: "Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах".

Напомним: В последние недели волна увольнений и кадровых изменений коснулась и Офиса президента, и Офиса генпрокурора, и Кабинета министров, в частности Министерства обороны, и звена глав областных военных администраций в ряде областей.

В частности, из Офиса президента уволили Алексея Арестовича (был советником) после очередного его "ляпа" и Кирилла Тимошенко (был заместителем главы ОП Андрея Ермака), который попал в скандал из-за пользования дорогим авто.

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил своего заместителя Алексея Симоненко после расследования УП относительно его отдыха в Испании во время войны и военного положения.

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Из Минобороны был уволен Богдан Хмельницкий (возглавлял департамент закупок Министерства обороны и стал фигурантом журналистского расследования о госзакупках продуктов для армии по завышенным ценам), а также Вячеслав Шаповалов (был заместителем министра обороны и сам подал в отставку на фоне упомянутого расследования).

24 января Зеленский уволил 5 глав ОГА: Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций. Также могут уволить Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОГА.

Алексея Кулебу же назначили в Офис президента вместо Кирилла Тимошенко.

Кроме того, после трагической гибели Дениса Монастырского остается вакантной должность министра внутренних дел. Пока обязанности министра исполняет Игорь Клименко.

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